台南市府光電弊案今開庭 律師認農電作業要點存模糊空間申請鑑定

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪，今在準備庭陳凱凌等3名經發局人員均否認犯罪，律師認農電作業要點中在認定上存有模糊空間，申請法律鑑定。

檢方當時起訴5名公務員，包括前經發局長陳凱凌、時任王姓主任秘書、能源科邱姓專員及張姓科員等4人均涉犯貪汙治罪公務員對監督事務圖利罪嫌及行使公務員登載不實文書罪嫌。另時任經濟部能源局太陽光電組林姓組長涉犯貪汙治罪條例公務員對監督事務圖利罪嫌。其中，僅張承認犯罪。

台南地院分3組陸續召開準備庭，惟多位律師對農電作業要點認定上有異議，檢方也提出補充理由書，然而，律師仍認為農電作業要點在認定上存有相當大的模糊空間，攸關內部行政裁量權，並非圖利的課題 。

今在準備庭上，陳、王及邱女等3人委任律師均提及此事，要求函詢中央能源局解釋相關授權作業外，並聲請法律鑑定。

檢方認為，本案關鍵在於構成要件故意，沒有必要聲請法學鑑定。然而，律師認為，農電作業要點法律性質及拘束效力，是否違反法律保留原則，是本案審理的關鍵。