800萬元曳引車沒了！保警查獲假夜遊真濫倒 「以車追人」再扣車

凃姓男子等人涉嫌以集團作案方式在台中市大安區的保安林濫倒疑似汙泥的廢棄土方近300立方公尺，檢警環以科技器材掌握線索，鎖定凃姓男子涉案並逮捕3人，全案依廢棄物清理法、森林法罪嫌移送檢方偵辦，台中地檢署最近偵查終結並提起公訴。

保安警察第七總隊第五大隊去年接獲林業及自然保育署台中分署通報，大安區保安林地內遭不法人士棄置大量廢棄土方，隨即會同林業署台中分署、台中市環保局成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官周至恒指揮偵辦。

專案小組持續調閱路口監視器比對，發現這個犯罪集團常在深夜時段偽裝成朋友夜遊，實際是到犯罪現場勘察濫倒的地形，作案時並安排「小蜜蜂」開汽車隨行把風，規避檢警查緝；犯罪地點位於濱海地區，地處偏僻且杳無人煙，嫌疑人利用夜色昏暗，駕駛附掛車斗的曳引車非法載運廢棄土方等物品到現場傾倒，估計濫倒達到8車次，廢土數量290立方公尺。

專案小組溯源，「以車追人」查出犯罪集團成員身分，去年11月見時機成熟，申請搜索票在犯嫌住處查扣涉案車輛，包括價值800萬元的曳引車及附掛車斗，將30多歲的主嫌凃姓男子及集團成員蘇姓女子、黃姓男子移送檢方，集團目前仍有一人在逃，尚未到案。