楊蕙如涉侮辱大阪辦事處案 高院判決免訴確定

楊蕙如藉日本關西機場事件率網軍汙衊駐日本大阪辦事處，高院日前判決楊蕙如等人免訴，不得上訴。圖為去年高院開庭畫面。記者葉信菉攝影／聯合報系資料照

憲法法庭認定「侮辱職務罪」違憲，「卡神」楊蕙如等人涉侮辱大阪辦事處被判刑5月確定，案經楊蕙如提釋憲，憲法法庭廢棄發回。高院日前判決楊蕙如等人免訴，不得上訴。

全案緣於，民國107年9月颱風「燕子」侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如提供網路供友人蔡福明上網推波助瀾，從網路迅速擴散。

一審台北地方法院依侮辱公署罪判處楊蕙如、蔡福明各6月徒刑，得易科罰金。經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審改依侮辱公務員依法執行職務罪判處楊蕙如、蔡福明各5月徒刑，得易科罰金確定。

楊蕙如認為，刑法第140條規定限制人民受憲法第11條保障的高價值政治性言論自由，淪為箝制人民表達意見自由的工具，與法律明確性原則相悖，也欠缺急迫且特別重要的公共利益，牴觸憲法第23條比例原則，聲請釋憲。

憲法法庭做出113年憲判字第5號判決，認定刑法第140條「侮辱公務員罪」合憲、「侮辱職務罪」違憲。

憲法法庭指出，刑法第140條規定關於侮辱公務員罪部分，應限於行為人對公務員之當場侮辱行為，是基於妨害公務的主觀目的，且足以影響公務員執行公務的情形，於此範圍內，與憲法第11條保障言論自由之意旨無違。

憲法法庭判決表示，刑法第140條關於侮辱職務罪部分，與憲法第11條保障言論自由之意旨有違，自此判決宣示日起，失其效力。台灣高等法院有關楊蕙如、蔡福明案的刑事判決違憲，廢棄判決，並發回高院審理。

高院認為，113年憲判字第5號判決公布後，刑法第140條關於侮辱公務員執行職務罪部分，已失其效力，即法律已廢止其刑罰。

合議庭表示，刑法第140條關於侮辱公務員執行職務罪、侮辱公署罪，於楊蕙如、蔡福明犯罪後均已廢止其刑罰，且無其他刑事處罰規定，據此撤銷原判決，並依法判決楊蕙如、蔡福明免訴，全案確定。