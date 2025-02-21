快訊

紐西蘭知名漢堡店歧視台人！店家火速開除員工 卻向「中國使館」致歉

王大陸涉心臟問題逃兵役…日常8習慣不利你的心臟 3食物最該優先戒

被指傳染流感害死大S 范瑋琪不忍了！曝醫生對話吐真相

楊蕙如涉侮辱大阪辦事處案 高院判決免訴確定

中央社／ 台北21日電

楊蕙如藉日本關西機場事件率網軍汙衊駐日本大阪辦事處，高院日前判決楊蕙如等人免訴，不得上訴。圖為去年高院開庭畫面。記者葉信菉攝影／聯合報系資料照
楊蕙如藉日本關西機場事件率網軍汙衊駐日本大阪辦事處，高院日前判決楊蕙如等人免訴，不得上訴。圖為去年高院開庭畫面。記者葉信菉攝影／聯合報系資料照

憲法法庭認定「侮辱職務罪」違憲，「卡神」楊蕙如等人涉侮辱大阪辦事處被判刑5月確定，案經楊蕙如提釋憲，憲法法庭廢棄發回。高院日前判決楊蕙如等人免訴，不得上訴。

全案緣於，民國107年9月颱風「燕子」侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如提供網路供友人蔡福明上網推波助瀾，從網路迅速擴散。

一審台北地方法院依侮辱公署罪判處楊蕙如、蔡福明各6月徒刑，得易科罰金。經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審改依侮辱公務員依法執行職務罪判處楊蕙如、蔡福明各5月徒刑，得易科罰金確定。

楊蕙如認為，刑法第140條規定限制人民受憲法第11條保障的高價值政治性言論自由，淪為箝制人民表達意見自由的工具，與法律明確性原則相悖，也欠缺急迫且特別重要的公共利益，牴觸憲法第23條比例原則，聲請釋憲。

憲法法庭做出113年憲判字第5號判決，認定刑法第140條「侮辱公務員罪」合憲、「侮辱職務罪」違憲。

憲法法庭指出，刑法第140條規定關於侮辱公務員罪部分，應限於行為人對公務員之當場侮辱行為，是基於妨害公務的主觀目的，且足以影響公務員執行公務的情形，於此範圍內，與憲法第11條保障言論自由之意旨無違。

憲法法庭判決表示，刑法第140條關於侮辱職務罪部分，與憲法第11條保障言論自由之意旨有違，自此判決宣示日起，失其效力。台灣高等法院有關楊蕙如、蔡福明案的刑事判決違憲，廢棄判決，並發回高院審理。

高院認為，113年憲判字第5號判決公布後，刑法第140條關於侮辱公務員執行職務罪部分，已失其效力，即法律已廢止其刑罰。

合議庭表示，刑法第140條關於侮辱公務員執行職務罪、侮辱公署罪，於楊蕙如、蔡福明犯罪後均已廢止其刑罰，且無其他刑事處罰規定，據此撤銷原判決，並依法判決楊蕙如、蔡福明免訴，全案確定。

公務員 憲法法庭 楊蕙如

延伸閱讀

選罷法民進黨團也提釋憲 羅智強：輕賤憲政高度大法官

綠委聲請選罷法釋憲 批藍白急送台灣給中華人民共和國

友人擅入屋嚇到胞妹…他夥人拿鋁棒打死 上訴求輕判遭駁回

連發3文批曹興誠噁心、垃圾 楊蕙如：唬爛AI把台灣人當白癡

相關新聞

虛構大陸情報人員、假情資詐千萬獎金！軍情局2校級軍官要入獄

國防部軍事情報局上校蘇永玲、中校蘇薪名虛構大陸情報人員、對話紀錄等假情資，5年間詐領至少千萬元獎金，被檢方依貪汙等罪嫌起...

台南市府光電弊案今開庭 律師認農電作業要點存模糊空間申請鑑定

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

800萬元曳引車沒了！保警查獲假夜遊真濫倒 「以車追人」再扣車

凃姓男子等人涉嫌以集團作案方式在台中市大安區的保安林濫倒疑似汙泥的廢棄土方近300立方公尺，檢警環以科技器材掌握線索，鎖...

楊蕙如涉侮辱大阪辦事處案 高院判決免訴確定

憲法法庭認定「侮辱職務罪」違憲，「卡神」楊蕙如等人涉侮辱大阪辦事處被判刑5月確定，案經楊蕙如提釋憲，憲法法庭廢棄發回。高...

前民進黨立委女助理假扮律師接案牟利 自白犯罪判緩刑

曾擔任綠營立法委員助理的林泳希無律師資格，卻對外自稱「林律師」接案，依詐欺、違反律師法起訴；台北地院審理，林女自白，繳回...

懷疑戴綠帽怒火燒 他倒汽油點火...妻3度燒傷判5年

鄭姓男子因懷疑妻子與他人外遇，去年5月在住處前倉庫兩人發生爭吵，鄭先持木棍毆妻，再以裝在寶特瓶內的汽油潑灑她身上後點燃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。