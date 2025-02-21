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前民進黨立委女助理假扮律師接案牟利 自白犯罪判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

曾擔任綠營立法委員助理的林泳希無律師資格，卻對外自稱「林律師」接案，依詐欺、違反律師法起訴；台北地院審理，林女自白，繳回犯罪所得，法官判她應執行有期徒刑10月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

原名林珮菁的林泳希，現年47歲，她是法律系學士、研究所碩士，早年曾擔任民進黨立法委員的國會助理。

檢方調查，林泳希並沒有取得律師資格，卻藉由在立法院接觸陳情民眾機會經營人脈，2019年至2024年，接受長江集團吸金案等10起訴訟案被告或當事人委任，撰寫訴訟書狀，藉此詐取報酬。

檢調查出，林泳希對外自稱「林律師」，聲稱對法案處理熟稔，離開立法院後，宣稱自己是有豐富訴訟經驗的律師，曾任法律協會秘書長、上市公司總經理兼法案組長，替人撰寫書狀陳報法院、檢察署牟利，因未妥善處理當事人法律事務，遭揭穿身分。

法院開庭，林泳希自白犯罪，法官認為，林女坦承犯行，她是一時失慮，致罹刑章，犯後已見悔意，且經此偵、審程序應知所警惕而無再犯之虞，依法量刑，並予緩刑宣告，接受法治教育課程4場次，緩刑期間付保護管束。

判決說，林女犯罪所得共273萬4369元，扣除已返還的相關擔保金195萬9100元，餘額77萬5269元她已自行繳回國庫。

曾任多名立委助理的女子林珮菁謊稱自己是律師，對外接案。圖／聯合報系資料照片
曾任多名立委助理的女子林珮菁謊稱自己是律師，對外接案。圖／聯合報系資料照片

律師 法律系 立法院

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