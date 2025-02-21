快訊

紐西蘭知名漢堡店歧視台人！店家火速開除員工 卻向「中國使館」致歉

王大陸涉心臟問題逃兵役…日常8習慣不利你的心臟 3食物最該優先戒

被指傳染流感害死大S 范瑋琪不忍了！曝醫生對話吐真相

聽新聞
0:00 / 0:00

懷疑戴綠帽怒火燒 他倒汽油點火...妻3度燒傷判5年

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

鄭姓男子因懷疑妻子與他人外遇，去年5月在住處前倉庫兩人發生爭吵，鄭先持木棍毆妻，再以裝在寶特瓶內的汽油潑灑她身上後點燃，造成妻子2至3度燒傷，但燒妻後他有舀水撲滅並帶她送醫。法官認為手段殘暴，但犯後坦承且有悔意，依重傷害罪判鄭男5年2月。

基隆地院判決書指出，鄭男因懷疑妻子與他人外遇，去年5月22日晚上11時許，住處前倉庫兩人發生爭吵，鄭先持木棍毆打妻子導致多處瘀傷。

鄭男接著又持裝在寶特瓶內的汽油潑灑妻子身上，再以打火機點燃妻子上衣，鄭妻身體被燒傷，但案發後，鄭男從附近魚池舀水撲滅火勢，脫掉其衣物，並搭乘計程車至醫院救治。鄭妻經治療後身體有2至3度燒傷，占總體表面積25％，於身體或健康有重大不治或難治的傷害。

警方去年5月30日持檢察官拘票拘提鄭男到案，查扣遭燃燒的衣物、打火機及曾裝有汽油的寶特瓶空瓶1瓶及裝有汽油的寶特瓶1瓶，鄭男在偵查及審理均坦承犯行。

鄭男辯護人稱，依斷證明書所載傷勢未達重傷害程度，但法官認為，被害人皮膚損傷已達於身體有重大不治或難治傷害程度，屬重傷害罪。

法官表示，鄭男坦承犯行、犯後態度，並與被害人調解成立，並已履行全部賠償，已在去年底完成離婚，被害人表示同意給他自新機會。

法官指出，夫妻應互相尊重及和平理性處理問題，但鄭男僅因主觀懷疑被害人外遇而情緒怨怒，以殘暴手段對被害人施暴，造成身體及心理上終生難以磨滅的恐懼與傷害，幸及時就醫，才沒有發生更嚴重後果，因此依重傷害罪判鄭男5年2月。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

疑妻外遇怒火燒，他倒汽油點火燒妻3度燒傷重傷害判5年2月。本報資料照片
疑妻外遇怒火燒，他倒汽油點火燒妻3度燒傷重傷害判5年2月。本報資料照片

傷害罪 妻子 被害人

延伸閱讀

獨／于小惠愛女見過蔡岳勳女友！難忍老爸被控外遇：太不公平

台塑石化：17日起汽油價格不變 柴油漲0.1元

國際油價上漲！明日起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元

獨／蔡岳勳被爆外遇「小29歲新歡」　于小惠啼笑皆非

相關新聞

虛構大陸情報人員、假情資詐千萬獎金！軍情局2校級軍官要入獄

國防部軍事情報局上校蘇永玲、中校蘇薪名虛構大陸情報人員、對話紀錄等假情資，5年間詐領至少千萬元獎金，被檢方依貪汙等罪嫌起...

台南市府光電弊案今開庭 律師認農電作業要點存模糊空間申請鑑定

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

800萬元曳引車沒了！保警查獲假夜遊真濫倒 「以車追人」再扣車

凃姓男子等人涉嫌以集團作案方式在台中市大安區的保安林濫倒疑似汙泥的廢棄土方近300立方公尺，檢警環以科技器材掌握線索，鎖...

楊蕙如涉侮辱大阪辦事處案 高院判決免訴確定

憲法法庭認定「侮辱職務罪」違憲，「卡神」楊蕙如等人涉侮辱大阪辦事處被判刑5月確定，案經楊蕙如提釋憲，憲法法庭廢棄發回。高...

前民進黨立委女助理假扮律師接案牟利 自白犯罪判緩刑

曾擔任綠營立法委員助理的林泳希無律師資格，卻對外自稱「林律師」接案，依詐欺、違反律師法起訴；台北地院審理，林女自白，繳回...

懷疑戴綠帽怒火燒 他倒汽油點火...妻3度燒傷判5年

鄭姓男子因懷疑妻子與他人外遇，去年5月在住處前倉庫兩人發生爭吵，鄭先持木棍毆妻，再以裝在寶特瓶內的汽油潑灑她身上後點燃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。