懷疑戴綠帽怒火燒 他倒汽油點火...妻3度燒傷判5年

鄭姓男子因懷疑妻子與他人外遇，去年5月在住處前倉庫兩人發生爭吵，鄭先持木棍毆妻，再以裝在寶特瓶內的汽油潑灑她身上後點燃，造成妻子2至3度燒傷，但燒妻後他有舀水撲滅並帶她送醫。法官認為手段殘暴，但犯後坦承且有悔意，依重傷害罪判鄭男5年2月。

基隆地院判決書指出，鄭男因懷疑妻子與他人外遇，去年5月22日晚上11時許，住處前倉庫兩人發生爭吵，鄭先持木棍毆打妻子導致多處瘀傷。

鄭男接著又持裝在寶特瓶內的汽油潑灑妻子身上，再以打火機點燃妻子上衣，鄭妻身體被燒傷，但案發後，鄭男從附近魚池舀水撲滅火勢，脫掉其衣物，並搭乘計程車至醫院救治。鄭妻經治療後身體有2至3度燒傷，占總體表面積25％，於身體或健康有重大不治或難治的傷害。

警方去年5月30日持檢察官拘票拘提鄭男到案，查扣遭燃燒的衣物、打火機及曾裝有汽油的寶特瓶空瓶1瓶及裝有汽油的寶特瓶1瓶，鄭男在偵查及審理均坦承犯行。

鄭男辯護人稱，依斷證明書所載傷勢未達重傷害程度，但法官認為，被害人皮膚損傷已達於身體有重大不治或難治傷害程度，屬重傷害罪。

法官表示，鄭男坦承犯行、犯後態度，並與被害人調解成立，並已履行全部賠償，已在去年底完成離婚，被害人表示同意給他自新機會。

法官指出，夫妻應互相尊重及和平理性處理問題，但鄭男僅因主觀懷疑被害人外遇而情緒怨怒，以殘暴手段對被害人施暴，造成身體及心理上終生難以磨滅的恐懼與傷害，幸及時就醫，才沒有發生更嚴重後果，因此依重傷害罪判鄭男5年2月。

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