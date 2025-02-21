南投縣農業處謝姓科長藉職務索賄 檢調搜索後羈押禁見

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣農業處防疫科長謝在郎，負責畜牧場許可業務，涉嫌從中收取賄賂遭檢舉，南投地檢署搜索謝的辦公室，並傳喚1名技士和多名業者，謝在郎遭羈押、技士9萬元交保、其餘業者請回。

謝在郎61歲，卻傳將在今年3月退休，外傳他收賄多年。南投縣政府表示，之前未收到謝收賄的檢舉，將由政風處加強廉政宣導，預防貪瀆不法，呼籲民眾如有公務員借職務索討賄賂踴躍檢舉，縣府會嚴加調查，杜絕不法。

謝在郎主管畜牧場管理與審查許可，及植物病蟲害防疫等業務，卻被檢舉，在業者申請變更或換發許可證時收受賄賂，檢調經過蒐證，18日到南投縣政府農業處搜索謝的辦公室，將他帶回調查，並傳喚1名技士及業者到案說明。

檢方19日凌晨複訊結束，檢察官裁定技士9萬元交保，其餘業者請回，謝在郎涉犯貪汙重罪，且有滅證串供之虞，檢方向南投地院聲請羈押，南投地院法官19日裁定收押禁見。

南投縣農業處課長涉嫌利用職務索取賄賂，遭搜索調查，南投地院裁定羈押禁見。圖／本報資料照片
南投縣農業處課長涉嫌利用職務索取賄賂，遭搜索調查，南投地院裁定羈押禁見。圖／本報資料照片

南投縣 收賄 農業處

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