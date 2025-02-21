南投縣農業處謝姓科長藉職務索賄 檢調搜索後羈押禁見

南投縣府農業處防疫科長謝在郎，負責畜牧場許可業務，涉嫌從中收取賄賂遭檢舉，南投地檢署搜索謝的辦公室，並傳喚1名技士和多名業者，謝在郎遭羈押、技士9萬元交保、其餘業者請回。

謝在郎61歲，卻傳將在今年3月退休，外傳他收賄多年。南投縣政府表示，之前未收到謝收賄的檢舉，將由政風處加強廉政宣導，預防貪瀆不法，呼籲民眾如有公務員借職務索討賄賂踴躍檢舉，縣府會嚴加調查，杜絕不法。

謝在郎主管畜牧場管理與審查許可，及植物病蟲害防疫等業務，卻被檢舉，在業者申請變更或換發許可證時收受賄賂，檢調經過蒐證，18日到南投縣政府農業處搜索謝的辦公室，將他帶回調查，並傳喚1名技士及業者到案說明。