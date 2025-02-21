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陳怡君遭羈押禁見 地院：有勾串共犯、證人之虞

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

民進黨台北市議員陳怡君（右）涉詐助理費，昨天被法院裁定羈押禁見，晚間乘車前往看守所。記者曾原信／攝影
民進黨台北市議員陳怡君（右）涉詐助理費，昨天被法院裁定羈押禁見，晚間乘車前往看守所。記者曾原信／攝影
民進黨台北市議員陳怡君因涉人頭詐領助理費案遭羈押禁見，士林地院指出，陳的犯罪嫌疑重大，與證人關係密切，又擔任台北市議員民意代表身分有相當影響力，陳曾提醒下屬如何面對檢調機關，同案被告供述亦多有維護陳之情。

考量陳怡君就案情重要之事項，與相關證人供述有所出入，究以何者所述為真，仍待檢警持續調查以釐清真相，自難僅以目前偵查所得證據資料及強制處分情形，排除被告已無勾串共犯或證人之可能性，故有事實足認被告有勾串共犯或證人之虞。

陳怡君所涉貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪，法定刑七年以上，可預期將來處罰非輕，考量趨吉避凶、脫免刑責是基本人性，有相當理由認為有勾串共犯或證人之虞。

陳怡君昨由友人陪伴前往士林地院，面對媒體詢問一度停下腳步，雙手合十、語帶哽咽說「真的要拜託大家相信我的清白」，「我陳怡君真的不是這樣的人」。

檢調查出，陳怡君二○一九年起以胞弟、洪姓弟媳等為人頭，輪流詐領助理費，涉貪汙治罪條例「公務員利用職務機會詐取財物」、刑法「使公務員登載不實」罪，陳怡君辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀男及楊姓議會研究室女主任皆涉入，不法所得粗估逾三百萬元。

士檢十二日指揮台北市調查處搜索約談陳怡君等七名被告、三名證人，訊後當庭逮捕陳怡君、張惠霖，向法院聲請羈押禁見，士院十三日開庭裁定陳怡君一百萬元交保，士檢十七日提起抗告。

公務員 北市 陳怡君

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