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搶票黃牛集團8年削4345萬 11人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

經營黃牛售票平台的男子劉旻岳，與妻張依萍（中）違反文化創意產業發展法遭起訴。圖／聯合報系資料照片
經營黃牛售票平台的男子劉旻岳，與妻張依萍（中）違反文化創意產業發展法遭起訴。圖／聯合報系資料照片
黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍涉與工程師利用非法程式，搶到一九八張周杰倫演唱會門票上網販售。台北地檢署查出集團非法搶購共二三七次，犯罪所得四三四五萬餘元，依違反文化創意產業發展法、偽造文書罪嫌起訴十一人，對夫妻檔具體求刑七年。

檢方指出，劉旻岳、張依萍落網時在五星級酒店，平日生活奢華富裕均建立在人民公平接近藝文票券犧牲上，經年累月下，熱衷藝文、運動賽事人民漸漸放棄正常公平購票管道，造就黃牛產業生生不息。二人否認犯罪，迄今飾詞狡辯，「僅是代購」、「完全不知情」，視公平售票及市場秩序為無物，建請從重量刑。

周杰倫去年在台北大巨蛋舉辦演唱會，全台關注「黃牛之亂」。檢警追查，四十三歲劉旻岳、卅三歲張依萍從二○一六年起全職從事黃牛生意，轉售、代購演唱會門票或運動賽事等票券，建立起整套黃牛產業鏈，還有社群文宣、銷售客服及文書管理，號稱全台最大黃牛集團。

劉涉招攬國內外搶票工程師，用虛偽身分資料、搶票程式在售票網站上瞬間大量購票，刷票、掃票、繳費後，劉將取票號碼給客人至超商取實體票券，期間還有付款助理、表單助理、票務助理等分工。

經查黃牛集團二○一六年起，涉非法購買（Ｇ）-ＩＤＬＥ、秘密花園、ＯＮＥＵＳ、菲道爾、伍佰、ＣＲＡＶＩＴＹ、Winner、Love Live、太陽、milet、周杰倫、ＬＩＳＡ、丁海寅、陶喆、魔力紅、2NE1、楊長青、今市隆二、亞洲棒球錦標賽、韓國拼盤、張惠妹、劉德華等藝人或活動場次，累計銷售黃牛票三七九七筆、八四九五張，不法利益至少二七七七萬六五五五元。

四名參與集團的工程師，另自行搶票出售二八○四筆訂單、四七四九張票，不法利益至少一五七六萬九五九四元。黃牛集團及訂票工程師不法所得共計四三五六萬六一四九元。

演唱會 黃牛

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