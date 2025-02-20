二任里長都出事 彰化某里長涉毆妻致死...前任涉毒被判死刑

彰化縣某里長涉嫌毆妻致死，巧合的是該里前後里長都出事，而且二名里長都愛賭，前里長因欠賭債鋌而走險，到大陸去發展，卻因製造毒品在大陸被處死刑，現任里長也被依殺人罪收押，讓地方議論紛紛。

彰化縣吳姓里長去年12月20日在社區廚房涉嫌對妻子毆打成傷，妻子被送醫後，搶救42天後不治，但里長卻對外聲稱，當天他是到外面去分送冬至湯圓，接到社區廚媽通知他說妻子昏倒，他才趕回去，又稱妻子是頭部有腫瘤病重身亡，並曾企圖製造不在場假象，但因檢警有找到監視錄影等相關證據，檢方前天將里長聲押獲准。

里長妻親友透露，里長愛賭，先前曾輸好幾百萬元，跟妻子要錢不成就家暴，里長妻被打已不是第一次，但都自己默默承受不敢講，平常也在社區盡心幫里長服務。

讓人訝異的是，該里的前後任里長都出事，而且二名里長都是三連霸，長期服務地方，前里長也愛賭，欠下賭債，多年前調查局查獲安毒工廠用感冒藥煉製安毒原料麻黃素，並查出幕後主嫌是前里長，但前里長否認，後來即轉往大陸發展，在2016年又傳出前里長在大陸犯下製毒案被判死刑，並已槍決，消息傳回家鄉讓地方大為震驚，如今前後里長都出事，地方不勝唏噓。

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