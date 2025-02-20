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影／基隆東岸商場產權官司敗訴 NET明上訴：與經驗法則相悖

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

爭議多時的基隆東岸商場產權爭議官司，上月24日宣判，法官判1樓NET應騰空歸還市府，增建的2到4樓產權也回NET請求產權歸屬。NET今天表示，法官的判決與經驗法則及民眾日常認知不同，兩件判決都無理由，都會在21日提起上訴。

NET委任律師陳義文今天表示，2到4樓是NET獨力出資增建，早已將出資2.89億元支付憑證都作為證物送交法院，法官如對單據有疑義，為何開庭未提出詢問，卻在判決時認定此部分單據有問題。

陳義文並說，大日公司雖宣稱與NET有涉及租金5千萬元第相關約定，但此部分非僅與建物產權無關，何況NET出資高達2.89億元，豈有可能以區區5千萬元，即放棄建物所有權或拱手送給大日公司，基隆地方法院的判斷顯然與經驗法則及民眾日常認知不同。

陳義文表示，東岸商場於基隆市府與大日公司第三次營運契約屆滿前，NET已就出資興建建物、購置設備等部分均標示產權歸屬告示，並於點交會議聲明權屬之爭議，基隆地院不應無視此部分之事實。

陳義文指出，基隆市府在評定優先續約權時，未以正當方法評定資格，謝國樑更公開說謊，以大日公司涉及弊案觀感不佳拒絕續約，但謝國樑個人觀感並不是契約可不續約之理由，實際上基隆市府是因為大日公司無法取得NET興建產權而不續約，此市府公文恰好證明基隆市府、大日公司均未取得NET出資興建之產權，因此基隆地院判決並無理由。

基隆市政府發言人呂謦煒說，市府依法行政，尊重司法判決。

基隆東岸商場產權官司敗訴，NET明上訴：與經驗法則相悖。本報資料照片
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