退警「蕭湘公子」恐嚇警又妨害公務 一審認有罪

化名「蕭湘公子」的蕭姓退警，經常對執勤員警找碴、挑釁的囂張行徑終於有解，桃園地院今午宣判，將他依駕駛動力交通工具犯妨害公務罪、恐嚇危害安全罪、侮辱公務員等數罪，各處3月至1年10月不等。不得易科罰金應執行2年8月，得易科罰金應執行1年，可上訴。

審理時，被告蕭男否認有妨害公務、恐嚇、侮辱公務員等行為，並多次當庭直呼「審判長若我有罪就把我關起來！」。然合議庭依據多名證人警員的證詞、職務報告、道路交通事故調查報告表，並勘驗各相關路口監視器畫面、被告行車紀錄器、員警密錄器畫面，認定被告確有故意衝撞警車、恐嚇員警、侮辱公務員而妨害公務執行的行為。

合議庭審酌，被告蕭男身為退休員警，應明白警察工作的辛苦和危險，卻犯下本件罪行。被告對自己的行為沒有絲毫反省，反而表現出強烈的敵對意識，犯案後態度非常不好。

此外，被告以監督警察機關為名，但實際上是在妨害警察執行公務的劣行，對於極為有限的警政及司法資源造成具體實害，兼及告訴人均具狀表示其等之日常工作及生活作息均受有嚴重影響，希望法院從重量刑的意見等一切情狀，量處主文之刑。

起訴指出，退警蕭男於2021年4月13日晚間10點18分，見龜山警分局龜山所警車，一路尾隨，趁警車停等紅燈逼車，先鳴按喇叭、作勢急切，大喊「叭啥，X」，強行侵入警車所在內側車道，導致駕車員警閃避不及發生碰撞。

2023年10月30日晚上6點42分，蕭見桃園警分局青溪派出所巡邏警車，從桃園區鎮一街駛入黃色網狀線區左轉春日路，蕭對警車大喊「轉彎車為何不禮讓直行車」，然後迴轉追車，趁停等號誌違規跨越雙黃線，迫使警車靠邊，對員警大聲喝斥、質問為何不禮讓，恫稱「剛剛應該把你撞下去才對，很想撞你」，警方離去仍一路尾隨，事後將影片剪輯片段上傳個人經營的抖音網站發布，博取網路聲量。

去年2月27日下午4點50分，蕭不滿警員處理他報案過程，在桃園警分局武陵派出所對簡姓所長出言恐嚇稱「你注意交通安全齁，龜山巡邏車我都直接撞齁」、「你下班要注意交通安全齁！注意交通安全，這邊車禍很多，小心、小心，你要注意交通安全」等語，而蕭男先前確實有上述衝撞警車、攔停警車的紀錄，致簡姓所長聞言心生畏懼。