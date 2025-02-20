退警「蕭湘公子」恐嚇警又妨害公務 一審認有罪
化名「蕭湘公子」的蕭姓退警，經常對執勤員警找碴、挑釁的囂張行徑終於有解，桃園地院今午宣判，將他依駕駛動力交通工具犯妨害公務罪、恐嚇危害安全罪、侮辱公務員等數罪，各處3月至1年10月不等。不得易科罰金應執行2年8月，得易科罰金應執行1年，可上訴。
審理時，被告蕭男否認有妨害公務、恐嚇、侮辱公務員等行為，並多次當庭直呼「審判長若我有罪就把我關起來！」。然合議庭依據多名證人警員的證詞、職務報告、道路交通事故調查報告表，並勘驗各相關路口監視器畫面、被告行車紀錄器、員警密錄器畫面，認定被告確有故意衝撞警車、恐嚇員警、侮辱公務員而妨害公務執行的行為。
合議庭審酌，被告蕭男身為退休員警，應明白警察工作的辛苦和危險，卻犯下本件罪行。被告對自己的行為沒有絲毫反省，反而表現出強烈的敵對意識，犯案後態度非常不好。
此外，被告以監督警察機關為名，但實際上是在妨害警察執行公務的劣行，對於極為有限的警政及司法資源造成具體實害，兼及告訴人均具狀表示其等之日常工作及生活作息均受有嚴重影響，希望法院從重量刑的意見等一切情狀，量處主文之刑。
起訴指出，退警蕭男於2021年4月13日晚間10點18分，見龜山警分局龜山所警車，一路尾隨，趁警車停等紅燈逼車，先鳴按喇叭、作勢急切，大喊「叭啥，X」，強行侵入警車所在內側車道，導致駕車員警閃避不及發生碰撞。
2023年10月30日晚上6點42分，蕭見桃園警分局青溪派出所巡邏警車，從桃園區鎮一街駛入黃色網狀線區左轉春日路，蕭對警車大喊「轉彎車為何不禮讓直行車」，然後迴轉追車，趁停等號誌違規跨越雙黃線，迫使警車靠邊，對員警大聲喝斥、質問為何不禮讓，恫稱「剛剛應該把你撞下去才對，很想撞你」，警方離去仍一路尾隨，事後將影片剪輯片段上傳個人經營的抖音網站發布，博取網路聲量。
去年2月27日下午4點50分，蕭不滿警員處理他報案過程，在桃園警分局武陵派出所對簡姓所長出言恐嚇稱「你注意交通安全齁，龜山巡邏車我都直接撞齁」、「你下班要注意交通安全齁！注意交通安全，這邊車禍很多，小心、小心，你要注意交通安全」等語，而蕭男先前確實有上述衝撞警車、攔停警車的紀錄，致簡姓所長聞言心生畏懼。
去年4月16日中午12點51分，見八德警分局大安派出所梁姓警員騎車在桃鶯路依法攔停交通違規騎士，在盤查製單舉發過程中，無故上前阻攔並對梁員錄影稱「你免講我警察退休、確認個屁啦確認什麼、你就擾民、欺負善良老百姓」，干擾公務員依法攔查、取締公務，事後將梁員臉部及指責梁員影片，剪輯上傳抖音網站發布，博取網路聲量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言