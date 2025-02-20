男不滿時事朝嘉縣市警局丟酒瓶毀損玻璃門 嘉義法院判拘役

嘉義縣37歲李姓男子因不滿社會時事，被控去年7月間挑戰公權力，連續朝嘉義縣市警察局大門處，丟擲玻璃酒瓶，毀損玻璃門，造成值勤員警心生畏懼，嘉義地院今天判刑各處拘役50日；全案可上訴。

地院簡易判決書說，37歲李姓男子因對社會時事不滿，去年7月13日凌晨2時13分騎機車，到嘉義縣警察局前，持玻璃酒瓶丟擲警局玻璃大門，造成玻璃大門毀損，不堪使用。

李男同日凌晨2時50分，再騎機車到嘉市中山路市警局前，看見有制服員警在門口處執行門禁管制及駐地安全維護工作，再接續持2瓶玻璃酒瓶，往市警局大門處丟擲，造成值勤員警心生畏懼。

判決書指出，李男行為涉及毀損、恐嚇及妨害公務罪嫌，遭警方移送法辦。李男在警詢及偵查中，坦承不諱，嘉縣警局玻璃大門屬一般辦公用品設置，與公務執行無直接關係。審酌李男犯罪動機及手段，犯後坦承犯行，未達成和解，與嘉市警局部分，各別判處拘役50日，得易科罰金。

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