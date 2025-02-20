謊稱認識最高法院法官可關說減刑 司法黃牛詐騙325萬元遭起訴

曾在北市萬華區開餐坊的黃姓婦人與好友盧姓男子，利用一名餐坊常客、退休的劉姓書記官，涉詐騙憂心官司不想入獄的被害人，謊稱認識最高法院「劉法官」，可幫忙疏通關說暫緩執行或降低刑期，索取「公關費」共325萬元。台北地檢署偵結，依詐欺取財罪嫌起訴2人，劉不起訴處分。

檢方指出，司法黃牛謊稱的劉法官，實際上是退休的7旬書記官，曾在台北地方法院任職，因經常至黃女的餐坊消費，經黃女請托替被告寫狀紙。劉書記官供稱，黃女知道他曾在法院上班，請託他替黃女朋友寫狀，寫狀對他來說很簡單，才免費幫忙，不知道黃女收錢，他沒有律師資格，不會去招攬寫狀生意。

起訴指出，郭男因毒品案判刑1年6月，不願入獄服刑，透過車行老闆林男認識盧男，卻遭盧男詐騙，盧男謊稱認識最高法院法官「劉大哥」，如願提供「公關費」55萬元，可換取暫緩執行或降低刑期。郭男2019年2、3月間分別在萬華果菜批發市場、機車行，交付盧男共55萬元，盧交錢給黃女，黃女則央請不知情的劉撰寫刑事聲請暫緩執行狀，但遞狀後遭檢方駁回暫緩聲請，直到當年6月郭遭通緝才發現被騙。

黃女、盧男以相同手法詐騙有詐騙官司的陳男，開口要價540萬元公關費，謊稱可降低刑期或改判緩刑。2019年7月15日陳男在車行交付200萬元給盧男，盧為掩飾疏通官司金流，當下與陳簽下投資洋酒買賣的入股協議書作為交易依據，直到2020年6月17日詐欺案上訴駁回確定，陳男發現被騙，要求盧男退款，盧男則退還85萬元。

黃女、盧男2020年3月間，再謊稱認識最高法院劉法官，涉詐騙因重利案遭判刑7月徒刑確定的顏男，支付140萬元就可以有期徒刑變更易科罰金，還能拿回保證金。顏男在車行交付70萬給盧男，且簽下「日本商品代購代標預收款契約書」作為交易依據。直到2個月後，顏男妻子收到新北地方法院「沒入保證金」裁定通知，黃女為了安撫顏男，又找上劉書記官請託寫抗告狀、陳報狀，但通緝的顏男被抓入監服刑，盧事後退款20萬元。

檢方認定，黃女、盧男詐騙3人不法所得共計325萬元，涉詐欺取財罪依法起訴。劉書記官部分則查無和黃女、盧男有犯意的客觀證據，本於「罪證有疑、利於被告」的證據法則，認為罪嫌不足給予不起訴處分。

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