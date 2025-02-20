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影／逆轉！開庭不到一小時 陳怡君遭士林地院羈押禁見

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

民進黨台北市議員陳怡君涉詐助理費，士林地院諭知100萬元交保、限制住居、出境、出海。士檢17日抗告成功，士林地院今天下午3時重開羈押庭，開庭不到一小時，裁定羈押禁見。

陳怡君今天下午2點43分左右，在友人陪伴下前來士林地院開羈押庭，在步入地院門前，面對眾媒體詢問「議員你有把握還是交保嗎？」，陳怡君突然停下腳步，雙手合十、哽咽訴說「真的要拜託大家相信我的清白，我陳怡君真的不是這樣的人」。

士林地院指出，陳怡君交保抗告案，高院裁定撤銷發回，相關卷證已送達本院，本院承辦法官已定於今天下午3時開庭。

陳怡君被控以胞弟、弟媳等親友作為人頭，詐領助理費，涉貪汙治罪條例公務員利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實罪，陳怡君的辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀姓男子及楊姓議會研究室女主任皆涉入。

士檢2月12日指揮台北市調查處、分13路搜索陳怡君議會辦公室、地方服務處、當事人住處等，約談陳怡君等7名被告、3名證人，漏夜偵訊後當庭逮捕陳怡君、張惠霖，並向法院聲請羈押禁見，其餘被告命以1萬元至50萬元交保。

北市議員陳怡君稍早遭士林地院裁定羈押禁見。記者翁至成／攝影
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辦公室 陳怡君

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