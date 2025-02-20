股市聞人吳金泉違反證交法 最高法院維持6年半徒刑定讞

資服廠晉泰（6221）法人董事長代表人吳金泉涉及炒作興泰（1235）股價違反證券交易法一案，經最高法院上訴駁回，維持6年半徒刑定讞；由於吳金泉去年透過晉泰掌握大同旗下大世科（8099）近二成股權，劍指經營權意味濃厚，隨著吳金泉須入監服刑，業界認為短期恐難再影響大世科的經營權。

吳金泉自2003年起接連入主興泰、福懋油（1225）、福壽（1219）、晉泰等上市櫃公司，自2014年起擔任上市公司興泰的負責人，2018年遭桃園地檢署依違反證券交易法非法操縱股價罪嫌起訴，桃園地院一審重判吳金泉有期徒刑12年，台灣高等法院改判為6年6個月，19日最高法院上訴駁回，維持6年半徒刑定讞。

檢調追查發現2014年3月至7月興泰的股價、交易量出現異常波動，2016年兵分南北兩路搜索興泰、吳金泉和協助炒股的作手住處，帶回相關卷證並約談26人到案，2018年桃園地檢署依違反證券交易法非法操縱股價罪嫌起訴。

桃園地院一審判決吳金泉有期徒刑12年，犯罪所得9,800萬元發還被害人。去年台灣高等法院更一審改判6年6個月，最高法院19日駁回上訴定讞，吳金泉確定因炒作興泰股票須入獄服刑。

大同子公司大世科去年5月董事改選6席董事、3席獨董，選舉結果，公司派掌握6席；以吳金泉為首的市場派則是提出3名董事、3名獨董名單，最後各取得1席；根據大世科股權結構，吳金泉派結合晉泰等約掌握大世科近20%股權。

以去年大世科的改選結果來看，當時業界人士坦言，吳金泉派雖未實質掌握經營權，但從過去入主興泰、福懋油、福壽及晉泰等上市櫃企業的策略來看，劍指大世科經營權意味濃厚，預期下屆的董事改選，恐將上演經營權爭奪的角力戰。