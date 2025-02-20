以太幣挖礦…藝人郭彥均痛失550萬 南市警揭打詐數據

藝人郭彥均。記者袁志豪攝影

為配合警政署建置的「打詐儀錶板」公布相關詐欺案件發生數據，台南市警察局今天公布全市今年1月份詐欺發生狀況、趨勢及態樣；藝人郭彥均現身說法，以親身經歷，提醒「加入以太幣挖礦事業」詐騙手法，讓他準備要購屋的頭期款550萬血本無歸的慘痛經驗。

台南市警察局局長林國清今天特別指出，網路認識「俊男美女」噓寒問暖，以各種理由要求匯款，多半是詐騙；臉書粉絲專頁或line群投資訊息，這些十之八九都是騙人，千萬不要相信。只要有疑問，可到鄰近派出所或撥打165反詐騙專線諮詢。

台南市警察局計1月份詐欺受理件數1075件，較上月減少414件，最常發生詐欺案類前3名分別是：假投資占23.98%、假網拍占12.26%、解除分期付款（騙賣家）占11.99%。

財損金額前3名分別是：假投資占72.35%、假交友（投資詐財）占11.66%、假冒機構（公務員）詐財占6.49%。

被害人年齡層：比率最高為24歲至49歲占62.42%、次依序為23歲以下占16.47%、50歲至64歲占15.63%、65歲以上占5.49%。

被害人職業則以基層技術工及勞力工占15.81%最多，次依序為服務工作人員占14.23%，專業技術人員占12.84%、學生族群占9.77%， 無業占3.53%。

若再以行政區域比較，受理數以永康區186件最多，次依序為北區113件、安南區112件。

京城銀行營業部洪敏華副理分享攔阻遭「假交友徵婚詐騙」民眾臨櫃匯款相關案例，提醒民眾：網路認識不久即互稱「老公老婆」，並要求轉帳匯款，一定是詐騙。

藝人郭彥均也現身說法，他因為誤信朋友介紹「加入以太幣挖礦事業，獲利可達18%以上」，一時受暴利誘惑，以準備要購屋的頭期款550萬投入，過了3個月血本無歸。

郭彥均以自身慘痛經驗向民眾呼籲，不要相信臉書粉絲專頁或line群假投資訊息，也不要輕易相信身邊的親友，因為親友也有可能是受害者，身陷其中而不自知。