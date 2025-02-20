彰化父子檔騎機車行竊 雨天躲家中輕鋼架隔板上被逮

彰化縣49歲邱姓男子因公共危險罪遭通緝，平常藏匿於家中輕鋼架隔板上，近期與兒子騎機車四處行竊，警方鎖定目標趁雨天至父子住處拘提到案，依竊盜、毒品等罪嫌送辦。

彰化縣警察局北斗分局今天發布新聞稿指出，田尾鄉及溪州鄉近期發生多起民生物品遭竊，成功派出所與海豐派出所共組專案小組展開調查，鎖定騎機車犯案邱姓父子檔。

警方表示，犯嫌行蹤不定，專案小組人員利用前陣子經常下雨之際，研判邱姓父子應躲在家中，經勘查兩人作案機車確實停在家裡，於2月13日持拘票前往拘提。

員警發現，遭通緝邱父躲在家中3樓輕鋼架隔板上，平常都在此吃飯、睡覺，並於兩人住處查扣相關竊盜、吸食毒品犯罪等證物，全案依涉犯毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌，移請彰化地方檢察署偵辦。