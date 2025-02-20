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不都是老人！基隆詐騙被害人年輕人占最多 假投資為大宗

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警局今天公布1月詐欺案類最高為假投資詐騙占37.4%，假投資詐騙造成的被害財損也位居第一名，約占總財損八成六；警方並發現，刻版印象可能認為老人比容多錢、容易受騙，但在基隆分析被害人年齡分布族群，占最高的是屬於年輕的族群，20到29及30到39歲兩大區塊，分析可能原因是年輕人想要多方去投資，也比較常去接觸社群軟體。

基隆市警察局今天針對轄內詐騙案件發生情形分析，透過實際案例說明，提升市民防詐意識減少被害金額。

警察局長林信雄說，基隆市今年1月詐欺案件發生數、財損數與去年12月比較，詐欺案件減少25%、財損數與上月持平。1月詐欺案類依序為假投資詐騙占37.4%、假網路購物占12.6%、解除分期付款占8.4%、假銀行借貸占4.7%；財損方面，假投資詐騙造成的被害財損仍位居第1名，約占總財損八成六。

林信雄表示，若以行政區統計，以中正區為案件最高發區域（每1萬人發生8件）、中山區為財損最高行政區（每1萬人財損1143萬），可見詐騙案件確實嚴重影響及戕害市民生活，造成極大財產損失。

基隆市刑大大隊長林書楷表示，刻版印象可能認為老人比容多錢、容易受騙，但分析被害人年齡分布族群，發現基隆市占最高的是屬於年輕的族群，20到29及30到39歲兩大區塊在跳，分析可能原因是年輕人想要多方去投資，也比較常去接觸社群軟體；被害人職業類別，占最多的是服務業。

被害人A小姐親自現身說法，她說，起初在臉書得知投資訊息，加入Line理財群組，被對方營造的情境、高獲利等話術牽著鼻子走，才會一步步踏入陷阱，陸續匯款及面交527萬元，直到要提領獲利出金時，歹徒稱要再繳交分潤金等理由拒絕，才驚覺受騙。

刑事警察大隊特別推出「推廣打詐儀表板抽精美好禮」抽獎活動！透過互動式的參與，不僅能學習防詐知識，還有機會獲得精美好禮。至2月25日，總計有25個得獎名額，獎品豐富，包括Apple AirPods 4藍芽耳機、樂高積木、SONY可攜式無線藍牙喇叭等實用好物，活動辦法參閱「基隆市警察局刑事警察大隊臉書粉絲團」。

基隆市警察局今天針對轄內詐騙案件發生情形分析，透過實際案例說明，提升市民防詐意識減少被害金額。記者游明煌／攝影
基隆市警察局今天針對轄內詐騙案件發生情形分析，透過實際案例說明，提升市民防詐意識減少被害金額。記者游明煌／攝影
基隆市警察局今天針對轄內詐騙案件發生情形分析，透過實際案例說明，提升市民防詐意識減少被害金額。記者游明煌／攝影
基隆市警察局今天針對轄內詐騙案件發生情形分析，透過實際案例說明，提升市民防詐意識減少被害金額。記者游明煌／攝影

基隆 詐騙 警察

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