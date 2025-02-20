台南男清晨駕車違規大逆向 遭警攔查酒測值竟飆破4倍

台南一名58歲紀姓男子昨天清晨5點多駕車在永康區永大路二段時，竟從路邊迴轉大逆向行駛，嚇壞用路人，正在巡邏的永康派出所員警見狀趕緊上前攔查，沒想到，紀男一下車，渾身散發濃厚酒氣，經員警酒測，酒測值竟超過法定標準將近4倍，訊後依法送辦。

永康警方說明，永康派出所警員林昀翰、藍心辰19日清晨5點多，在永大路二段沿線巡邏途中，竟發現一輛白色賓士休旅車竟從路邊迴轉逆向行駛在主要道路，雖清晨路上人車不多，但車輛逆向相當危險，為避免發生交通事故，林、藍兩人也趕緊上前攔查。

孰料，紀男一開門下車，員警隨即聞到其身上散發濃厚酒氣，經實施酒測，酒測值超過法定標準將近4倍，也讓承辦員警直呼「相當誇張，喝茫了還敢開車上路！」訊後依違反刑法公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，紀男疑似19日晚上在友人家中聚餐、喝酒，清晨準備返家時竟未叫代駕，反而自行駕駛上路，嚇壞其他用路人，所幸並未發生交通事故。

永康分局長顏勤峰指出，今年迄今已取締酒後駕車64件，而酒駕事故防制方面，酒駕交通事故迄今發生15案，相較去年同期18案，酒駕肇事下降3案，後續將持續嚴格執行取締酒後駕車勤務，也呼籲駕駛人勿貪杯心存僥倖，善加利用代駕或計程車，共同維護用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康