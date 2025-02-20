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判太輕！夫妻侵占1.5億…苗院僅判10月 二審改判2年10月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

苗栗陳姓、張姓夫妻經營開發公司，向4名友人邀約投資柬埔寨等大樓、土地，卻將1.5億元投資款侵吞入己拿去周轉，苗栗地院一審僅判2人各10月徒刑，台中高分院二審直言「量刑顯然過輕」，考量侵占達1.5億元，至今也和解，撤銷改重判各2年10月徒刑，全案確定。

檢調查，陳男、張女分別擔任建勝、建碩、宇富及常益等4間公司負責人，夫妻另在柬埔寨設立宇富開發公司，從事混凝土預拌場買賣、與柬埔寨政府合作共同開發工業區，其登記營業項目為營建工程及土地開發。

陳男、張女2016年起向2名陳姓、薛姓及張姓友人，邀約投資「柬埔寨金邊市大金甌衛星城43公頃土地」、「河內路混凝土」及「金邊市271商辦大樓」等3項投資案，向其等約定總投資金額美金1060萬3353元。

未料陳男、張女卻將4人高達1億5317萬5575元的投資款挪為個人私用，或是和投資無關的公司業務周轉等，以此侵占入己。

苗栗地院一審時，陳男、張女均坦承不諱，與4名投資人指證相符，並有相關商工登記、投資會議記錄等可佐；其辯護人主張，本案因陳男資金周轉需求才侵占款項，但確有履行柬埔寨投資，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

一審認為，投資人已負擔相當精神、經濟壓力，陳卻未經同意任意動用資金，加深對方財物壓力、破壞財產法益，不足同情，不予減刑。但考量陳、張犯後坦承，侵占1.5億元情節嚴重，也未和解，依侵占罪判2人10月、10月徒刑；檢方不服上訴，主張一審量刑過輕，請求從重量刑。

台中高分院二審考量，陳、張侵占高達1.5億元，金額甚巨，至今未和被害人和解，一審僅判刑10月，量刑顯然過輕，撤銷改重判2人2年10月、2年10月，全案確定。

侵占 柬埔寨

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