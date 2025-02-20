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全台最大黃牛購票集團8年海撈4345萬 夫妻檔等11人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

經營黃牛售票平台的男子劉旻岳，與妻張依萍（中）違反文化創意產業發展法遭起訴。圖／聯合報系資料照片
經營黃牛售票平台的男子劉旻岳，與妻張依萍（中）違反文化創意產業發展法遭起訴。圖／聯合報系資料照片

號稱全台最大販售黃牛業者的黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍，涉與工程師們利用非法程式搶到198張周杰倫演唱會門票，在網路上販售。台北地檢署清查夫妻檔非法搶購共237次，黃牛集團犯罪所得4345萬餘元，全案偵結依違反文化創意產業發展法、刑法偽造文書罪嫌起訴11人，且對否認犯罪的夫妻檔具體求刑有期徒刑7年。

周杰倫去年在台北大巨蛋舉辦演唱會造成轟動，全台關注「黃牛之亂」。檢警調查，黃牛集團在LINE社群帳號號稱最大「黃牛票」業者「yiyiticket」，有破5萬粉絲團，長期接受客人訂購演唱會、運動賽事票券，主打「好的代購讓你上天堂」、「保證預售」等口號，開價3至4倍出售門票。

檢方追查，43歲劉旻岳、33歲張依萍從2016年起全職從事黃牛生意，轉售、代購演唱會門票或運動賽事等票券，賺取不法利潤，建立起整套黃牛產業鏈，包含用假身分資料註冊售票系統會員，用電腦程式不正方法搶票，付款、取票、出票、與同行掉換票，還有社群文宣、銷售客服及文書管理。

檢方清查，劉涉招攬國內外搶票工程師，用假虛偽身分資料、搶票程式在售票網站上，瞬間大量購票，刷票、掃票、繳費後，劉旻岳將取票號碼給客人，由客人至超商取實體票券，期間還有付款助理、表單助理、票務助理等分工，劉、張則持有至少隻5支手機回應客人。

檢方指出，2023年6月2日文創法修正施行後，2024年1月5日運動產業發展條例修正施行後，更不得已虛偽資料，或不正方式搶票，劉為了應付龐大票務需求，找來林、陳、賴、林等4名工程師，若搶票成功每張票抽取500至1500元報酬；劉、陳、許、陳、楊、彭、黃等助理，全職付款助理月薪3至4萬元，兼職則每筆訂單100元，表單助手、跑腿工作每小時200元報酬。

此黃牛集團從2016年起，涉非法購買（G）-IDLE、秘密花園、ONEUS、菲道爾、伍佰、CRAVITY、Winner、Love Live、太陽、milet、周杰倫、LISA、丁海寅、陶喆、魔力紅、2NE1、楊長青、今市隆二、亞洲棒球錦標賽、韓國拼盤、張惠妹、劉德華等藝人或活動場次，累計銷售黃牛票券達3797筆、8495張數，所搶得訂單票券總金額的不法利益至少達2777萬6555元。

檢方查出，訂票工程師除了參與劉、張的黃牛集團，另自行以不正方式搶票後出售，累計銷售黃牛票券總金額2804筆訂單，票券張數4749，所搶得訂單票券總金額的不法利益至少達1576萬9594元。黃牛集團及訂票工程師不法所得共計4356萬6149元。

檢方指出，劉旻岳、張依萍平日生活奢華，去年於五星級酒店落網，生活富裕均建立在人民公平接近藝文票券的犧牲上，經年累月下，熱衷藝文、運動賽事的人民，漸漸放棄正常公平的購票管道，反而轉向各大受票社群高價求票，造就黃牛產業生生不息，使我國藝文、運動市場嚴重畸形，2人否認犯罪，迄今飾詞狡辯，「僅是代購」、「完全不知情」，視公平售票及市場秩序為無物，建請從重量刑，並定應執行有期徒刑7年以上之刑，以昭炯戒。

周杰倫演唱會一票難求，黃牛票在市場流通，讓大家再度關注「黃牛之亂」。示意圖。圖／聯合報系資料照片
周杰倫演唱會一票難求，黃牛票在市場流通，讓大家再度關注「黃牛之亂」。示意圖。圖／聯合報系資料照片

演唱會 運動產業發展條例 黃牛

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