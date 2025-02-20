花蓮兄弟倆自家土地供業者倒垃圾 檢警抓6人法辦
花蓮壽豐鄉一對50多歲陳姓兄弟地主將名下土地提供他人作為丟棄事業廢棄物場地，多為拆卸材料。檢警調查，兄弟倆向業者收費外，部分垃圾還占用鄰近國有山坡地，時間長達9個月以上。檢方傳喚13人到案說明，諭知陳弟10萬元交保、陳兄科技監控，其餘涉案人員3萬元交保或請回。
花蓮地檢署今天指出，日前接獲情資，壽豐鄉月眉村私人土地及國有地遭人棄置大量廢棄物，組成專案小組偵辦。檢察官昨天指揮保安警察第七總隊第九大隊、花蓮縣警察局刑事警察大隊，會同花蓮縣環境保護局，持法院搜索票前往16處搜索，傳喚13人到案說明，並查扣犯罪用13輛車。
經檢方調查發現，陳姓兄弟為牟取不法利益，竟將私人土地、鄰近國有土地提供裝潢業者棄置事業廢棄物，嫌犯利用3.5噸貨車或小發財車，載運至月眉193線路旁棄置，現場除了傾倒建築廢土，其餘多為鐵皮、塑膠、木條、磚角、水泥塊等廢棄物。
據了解，鄰近國有土地包括第九河川分署、國產署、林保署花蓮分署轄區，甚至有人住在裡面，還在一旁種蔬果、飼養家畜，中間有產業道路通行，整體土地範圍大約是花蓮美崙田徑場大小，廢棄物四處亂丟。
花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，廢棄物其中內含有害事業廢棄物，破壞國土保育並造成環境汙染，影響生態甚鉅。由於本案涉及被告人數眾多，啟動團隊辦案模式，由5名檢察官複訊，相互討論及分析案件細節與相關事證。
經審酌案情，檢察官認被告陳男等6人涉犯廢棄物清理法、水土保持法、山坡地保育利用條例等罪嫌重大，不過沒有羈押必要，因陳弟犯罪嫌疑較重大，諭知10萬元交保，陳兄與1名業者監控，另外2人3萬元交保、1人3萬元交保及科技監控。
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