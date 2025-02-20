懷疑女兒遭性侵輕生…父動私刑電擊虐死他 判關5年10月定讞

林姓男子懷疑女兒遭王男、莊男等人下藥性侵、拍性愛片才會輕生，他和曾姓友人、蔡男私行拘禁王、莊毆打電擊凌虐，致王傷重死，最高法院判林5年10月徒刑定讞。示意圖／ingimage

林姓男子懷疑女兒遭王姓男子、莊姓男子等人下藥性侵、拍攝性愛影片才會輕生，他和曾姓友人、蔡姓男子私行拘禁王、莊，並動手毆打、電擊凌虐，造成王全身119處有傷，最終送醫宣告不治，最高法院依傷害致死罪判林5年10月徒刑定讞。

林認為女兒曾被王下藥迷昏性侵，還拍攝私密影片威脅，才會服藥尋短，他曾找曾姓友人、蔡姓男子一同將王帶到汽車旅館盤問、要求交出影片、寫道歉書、在父母面前下跪認錯，王表示是莊姓男子才是主謀，林等人才放王離開。

曾、蔡等人2019年8月間將王帶至某三合院拘禁監管，並將莊押至三合院與之對質，一行人認定王、莊互相推託卸責，便多次徒手、拿熱融膠條、棍棒毆打、拿電擊棒電擊，導致王全身有119處傷勢，送醫後仍因橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉出血等而死亡；莊送醫後撿回一命。

曾、蔡被依傷害致死罪、私行拘禁罪各判刑5年2月、4年2月定讞；至於林二審被依傷害致人於死罪判處5年9月徒刑、私行拘禁罪判刑1年9月，應執行6年10月徒刑，最高法院撤銷傷害致死罪部分，私行拘禁罪部分定讞。

更一審審理時，林否認犯行，供稱自己都是被動的，他當時到三合院看王時，王身體狀況沒有異常，過程中也沒有毆打王等語。更一審認為，林是出於懷疑愛女遭王等人性侵、拍攝影片，而不思合法手段解決紛爭才會犯案，所為出於縝密計畫及分工，私行拘禁王的過程中更痛下重手欺凌，造成王死亡，家屬受有精神上莫大傷痛。

更一審審酌林和家屬達成和解並給予賠償，也償還犯罪被害人補償金，依傷害致死罪判5年10月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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