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租電商帳號轉租中國大陸電商 高雄姊弟撈400萬遭檢警搜索
橋頭地檢署偵辦租借電商帳戶洗錢疑案，調查發現夏姓姊弟以每月1500元徵求電商帳號，再以最高8000元價格轉租給中國大陸電商，讓其可販售低價商品給台灣消費者，姊弟倆擁822個人頭帳戶，不法利益達400萬，訊後命2人各以10萬和5萬元交保候傳。
橋頭地檢署指出，去年10月間，發覺網路充斥租借知名購物電商的廣告，不僅具有高度洗錢、地下通匯風險，亦會產生商家以低價劣質違禁商品，傾銷台灣的國安危機，檢察長張春暉獲報後極為重視，指派主任檢察官鄭子薇與高雄市刑大警方共組專案小組，並高雄國稅局合作偵辦。
檢警今年2月8日拘提、傳喚、搜索嫌犯夏姓姊弟經營的公司，發現2人在網路上發送廣告，以每月每帳戶新台幣1500元不等的代價，在網路徵求租借該電商帳戶，再以3500元至8000元不等的代價，將帳號出租給中國大陸商家，讓對方有機會直接將大陸低價或違禁商品上架後傾銷台灣。
檢警認為夏姓姊弟的犯行恐使台灣買家購得劣質商品後求償無門，並增加警方在查緝違禁商品上的困難，以及增加洗錢、逃漏稅的風險，於是將夏姓姊弟帶回調查。
檢警在夏姓姊弟公司共查扣822份帳戶租賃契約書，初步估計夏姓姊弟可每月獲利2、30萬元，共獲利約400萬元，檢方認夏姓姊弟涉違反洗錢防制法、稅捐稽徵法等罪嫌，偵訊後令2人分別以10萬元和5萬元交保候傳，並限制出境、出海，全案繼續擴大偵辦中。
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