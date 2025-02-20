快訊

孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

聽新聞
0:00 / 0:00

影／辱警「你真的有夠機歪」改判無罪 台南警密錄器影像曝

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓男子因安全帽未扣遭台南市警第二分局員警攔停，他急於離去，說出「你真的有夠機歪」而被逮捕，一審法院依犯侮辱公務員罪處罰金3萬元，上訴後法院認為，短暫冒犯言語難認已達「足以影響公務員執行職務」程度，判決無罪。第二分局今回應，尊重判決。

台南市警第二分局民權派出所副所長江昀龍今說明，去年所內員警執行交通稽查勤務，見男子騎乘機車安全帽帽帶未扣上，盤查過程中男子辱罵處理員警，顯有妨害公務之嫌，依法送辦；員警依法行政，分局絕對予以支持，同時也尊重法院判決。

陳姓男子去年2月騎機車，行經台南中西區忠義路二段與中正路口，因安全帽未扣而遭警攔停，說出「你真的有夠機歪」被逮捕；他向法院說明，當時正急著趕往醫院接送母親，緊接著前去工作，言語沒有惡意，只是急著離開現場。

陳指出，他認為自己沒有犯法，警員不聽解釋，他走到旁邊說算他倒楣，雞巴，警員站在旁邊就說錄到了，但他並非針對警員，未正面面對警員；他沒有惡意，矢口否認有妨害公務犯行。

台南地院合議庭認為，根據員警配戴密錄器譯文顯示，他於言語前，確有高達8次向員警表達「我上班來不及了」、「你這樣會害死人」，並有高達5次表達「我老母在住院」，顯見他當時急著離去現場，已處於情緒高昂狀態。

合議庭指出，陳言語前，已提供其身分證字號供員警核對，配合員警完成身分盤查，除後續因故以短暫言語宣洩不滿情緒外，尚難看出有何其他積極行為干擾員警執行勤務，而有足以影響公務員執行公務情形。

陳一時情緒反應脫口而出，難認其主觀上有何侮辱公務員犯意，語畢後隨即遭員警逮捕，帶離現場並前往派出所，也配合製作警詢筆錄，可見上開言語內容客觀上並未干擾員警指揮、聯繫及遂行公務。

法院認定，陳短暫冒犯言語難認已達「足以影響公務員執行職務」程度，撤銷一審罰金3萬元判決，改判陳無罪。

台南市警第二分局民權派出所副所長江昀龍今說明，員警依法行政，分局絕對予以支持，同時也尊重法院判決。記者袁志豪／攝影
台南市警第二分局民權派出所副所長江昀龍今說明，員警依法行政，分局絕對予以支持，同時也尊重法院判決。記者袁志豪／攝影
台南市警第二分局民權派出所副所長江昀龍今說明，員警依法行政，分局絕對予以支持，同時也尊重法院判決。記者袁志豪／攝影
台南市警第二分局民權派出所副所長江昀龍今說明，員警依法行政，分局絕對予以支持，同時也尊重法院判決。記者袁志豪／攝影

公務員 台南 安全帽

延伸閱讀

華航前座艙長被控吸上億金 合議庭要再辯論…高院今取消宣判

影／為抽號碼牌起糾紛 北市女誇張橫躺馬路吐警口水 更在拘留室敷面膜

影／一陣風...20萬支票迎面貼上安全帽 這位父親為小孩做最佳示範

辱警「你真的有夠機歪」 二審這原因改判無罪...3萬免罰了

相關新聞

全台最大黃牛購票集團8年海撈4345萬 夫妻檔等11人起訴

號稱全台最大販售黃牛業者的黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍，涉與工程師們利用非法程式搶到198張周杰倫演唱會門票，在網路上販售。...

台南男清晨駕車違規大逆向 遭警攔查酒測值竟飆破4倍

台南一名58歲紀姓男子昨天清晨5點多駕車在永康區永大路二段時，竟從路邊迴轉大逆向行駛，嚇壞用路人，正在巡邏的永康派出所員...

判太輕！夫妻侵占1.5億苗院僅判10月 二審改判2年10月

苗栗陳姓、張姓夫妻經營開發公司，向4名友人邀約投資柬埔寨等大樓、土地，卻將1.5億元投資款侵吞入己拿去周轉，苗栗地院一審...

花蓮兄弟倆自家土地供業者倒垃圾 檢警抓6人法辦

花蓮壽豐鄉一對50多歲陳姓兄弟地主將名下土地提供他人作為丟棄事業廢棄物場地，多為拆卸材料。檢警調查，兄弟倆向業者收費外，...

懷疑女兒遭性侵輕生…父動私刑電擊虐死他 判關5年10月定讞

林姓男子懷疑女兒遭王姓男子、莊姓男子等人下藥性侵、拍攝性愛影片才會輕生，他和曾姓友人、蔡姓男子私行拘禁王、莊，並動手毆打...

租電商帳號轉租中國大陸電商 高雄姊弟撈400萬遭檢警搜索

橋頭地檢署偵辦租借電商帳戶洗錢疑案，調查發現夏姓姊弟以每月1500元徵求電商帳號，再以最高8000元價格轉租給中國大陸電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。