影／辱警「你真的有夠機歪」改判無罪 台南警密錄器影像曝

陳姓男子因安全帽未扣遭台南市警第二分局員警攔停，他急於離去，說出「你真的有夠機歪」而被逮捕，一審法院依犯侮辱公務員罪處罰金3萬元，上訴後法院認為，短暫冒犯言語難認已達「足以影響公務員執行職務」程度，判決無罪。第二分局今回應，尊重判決。

台南市警第二分局民權派出所副所長江昀龍今說明，去年所內員警執行交通稽查勤務，見男子騎乘機車安全帽帽帶未扣上，盤查過程中男子辱罵處理員警，顯有妨害公務之嫌，依法送辦；員警依法行政，分局絕對予以支持，同時也尊重法院判決。

陳姓男子去年2月騎機車，行經台南中西區忠義路二段與中正路口，因安全帽未扣而遭警攔停，說出「你真的有夠機歪」被逮捕；他向法院說明，當時正急著趕往醫院接送母親，緊接著前去工作，言語沒有惡意，只是急著離開現場。

陳指出，他認為自己沒有犯法，警員不聽解釋，他走到旁邊說算他倒楣，雞巴，警員站在旁邊就說錄到了，但他並非針對警員，未正面面對警員；他沒有惡意，矢口否認有妨害公務犯行。

台南地院合議庭認為，根據員警配戴密錄器譯文顯示，他於言語前，確有高達8次向員警表達「我上班來不及了」、「你這樣會害死人」，並有高達5次表達「我老母在住院」，顯見他當時急著離去現場，已處於情緒高昂狀態。

合議庭指出，陳言語前，已提供其身分證字號供員警核對，配合員警完成身分盤查，除後續因故以短暫言語宣洩不滿情緒外，尚難看出有何其他積極行為干擾員警執行勤務，而有足以影響公務員執行公務情形。

陳一時情緒反應脫口而出，難認其主觀上有何侮辱公務員犯意，語畢後隨即遭員警逮捕，帶離現場並前往派出所，也配合製作警詢筆錄，可見上開言語內容客觀上並未干擾員警指揮、聯繫及遂行公務。