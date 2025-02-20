網紅掉錢包財物遭取走 航警揪多元計程車駕駛送辦
航警局今天表示，1名女網紅錢包日前在桃機被拾獲，但現金、身分證及鑰匙已不見，比對監視影像發現女子搭乘的多元計程車涉案，經突破心防駕駛坦承犯案，依侵占遺失物罪送辦。
航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧受訪表示，社交軟體網紅張女去年9月28日晚間在台北市搭乘UBER多元計程車，29日接獲桃園國際機場第二航廈遺失物招領處通知，錢包被清潔人員在第二航廈P4停車場垃圾桶內拾獲，但張女領回發現，錢包內除新台幣6000元、2000元泰銖（約新台幣1900元）已不見，身分證件及住所鑰匙也遭取走，立即向警方報案。
張驄瀧說，航警局刑警大隊立即通知證人清潔員釐清案情，又分析比對相關時段所有進出停車場車輛人員，查知張女搭乘的多元計程車，同日稍晚時間曾載客至桃機，並進入第二航廈P4停車場，經員警連日過濾分析數十支監視器影像及調閱車輛辨識系統，終於發現多元計程車陳姓男駕駛丟棄錢包的關鍵影像。
張驄瀧指出，陳男到案後矢口否認犯行，經偵辦員警突破心防後，才坦承因一時貪念，在侵占張女遺留錢包內財物後，將錢包丟棄於桃機第二航廈P4停車場內垃圾桶，全案依涉犯刑法侵占遺失物罪將陳男移請桃園地方檢察署偵辦。
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