大罷免潮 立委許智傑告發不明人士偽造罷免連署單

立委許智傑今在台北地檢署告發不明人士涉嫌「偽造罷免連署單」，涉偽造私文書、行使偽造私文書、偽造署押及非法蒐集及利用個資罪嫌。記者蕭雅娟／攝影

全國掀起罷免潮，立委許智傑近日接獲市民陳情，遭人偽造罷免連署單，市民根本沒有參與連署罷免，許智傑今至台北地檢署告發不明人士涉嫌「偽造罷免連署單」，涉偽造私文書、行使偽造私文書、偽造署押及非法蒐集及利用個資罪嫌。

許智傑今在律師陪同下至北檢告發，不明人士涉非法蒐集及利用民眾個人資料，並冒用民眾名義出具並填寫罷免告發人的提議連署單，且送件中央選舉委員會，涉犯刑法偽造私文書、行使偽造私文書、偽造署押罪，及個人資料保護法第41條非法蒐集及利用個資等罪嫌。

許智傑在北檢門口表示，選委會收到連署書後都會寄查詢單，有民眾收到查詢單後陳情「沒有參加連署」，因此查詢單上就勾「否」，連署書不是本人填的。

許智傑直指，不知道誰冒充他（民眾）去連署、用他的章，因此很明顯就是偽造文書，他認為必須採取法律動作，不要再發生偽造連署書的事情。許智傑呼籲，有在辦理連署的，一定要遵守法律規定，不要偽造文書，這真的不應該、不對、不法。