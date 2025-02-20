高雄大同醫院管線遭破壞 高醫工會憤怒：支持檢調偵辦

高雄市立大同醫院年初變更經營權時，被發現院內重要設備管線遭塗上白漆，使院方人員無法辨識，恐導致氧氣、麻醉等氣體供應錯誤，影響病人安全，衛生局函請檢方偵辦；目前經營者高雄長庚表示已全面檢視、檢修，前經營團隊高醫企業工會則表達憤怒不捨，表示支持檢調深入偵辦，找出不法之徒，還醫療環境公正和安寧。

高雄市立大同醫院今年起由經營15年的高醫轉為長庚醫院接手，交接期間發現院內醫用工務氣體管道標誌、流向指標、注意事項等字樣遭人蓄意以白漆覆蓋，影響各管線辨識，噴漆發現時間接近移交日前後，衛生局質疑院內關鍵設備遭人蓄意破壞，危及患者安全，已函請雄檢偵辦，檢方已分案調查。

知情人士質疑，該管線為確保醫療安全的關鍵設備，若未能及時復原或辨識可能導致氧氣、麻醉等重要氣體供應錯誤，威脅病人健康，懷疑有人刻意讓院內人員無法掌握管線用途，才上漆、拿走標示字牌。年初也發現消防逆止閥還遭人突然開啟，導致警報鳴動，調閱監視器卻發現畫面無法回放，1樓還出現阿摩尼亞外洩等問題。

高雄長庚表示，「病人安全」是醫院最重要核心價值，去年12月31日發現第一時間，已立即全面檢視和檢修完畢，也請同仁提高警覺，加強定期檢修巡檢頻率，確保病人與醫療安全，並強調只想好好做好醫療，不會再對此事回應。

高醫醫療事業企業工會表示，對於近日媒體報載大同醫院在新舊經營團隊交接後，發生公共安全事件，工會深感憤怒、不捨，「醫院應是守護生命的地方，任何危及病人安全的行為，都是對醫療信任的嚴重破壞」，深感遺憾和譴責，支持檢調單位深入偵辦，找出不法之徒，還醫療環境公正和安寧，讓病人與醫護人員重拾安全與安心。

工會表示，雙院交接至今已過數月，新聞揭露指大同醫院運作至今仍未上軌道，病人就醫權益失衡，導致高雄市各大醫院急診變「擠診」，醫護勞動環境與權益倍受壓力，病人就醫權利受損，是目前亟需關切的是，呼籲主責管理階層與監督主管機關專注於解決問題，「而非將問題歸咎抹黑於他人身上，請守護好我們曾經辛苦呵護的大同醫院」。