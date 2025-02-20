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友人擅入屋嚇到胞妹…他夥人拿鋁棒打死 上訴求輕判遭駁回

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子陳信良（左）不滿曾同住的張姓友人未經同意自取鑰匙進屋，夥同同鄉的黃承恩（右）帶張帶回租處，拿鋁製棒球棍毆張致死。記者王宏舜／攝影
男子陳信良（左）不滿曾同住的張姓友人未經同意自取鑰匙進屋，夥同同鄉的黃承恩（右）帶張帶回租處，拿鋁製棒球棍毆張致死。記者王宏舜／攝影

男子陳信良不滿曾同住的張姓友人未經同意自取鑰匙進屋，夥同同鄉的黃承恩帶張帶回租處，拿鋁製棒球棍毆他，張因橫紋肌溶解及併發症死亡，桃園地院國民法官庭依傷害致死罪判陳、黃各9年、10年徒刑。2人和檢察官皆上訴，台灣高等法院今駁回。

32歲的陳信良與同齡的黃承恩都是雲林縣水林鄉人，與張姓死者也是朋友。2023年9月25日下午3點，張未經同意擅自拿取陳的胞妹放置在信箱中的房門鑰匙，開門進屋，陳的胞妹嚇到，向哥哥告狀。

陳、黃在4點前趕回，找到離開不久的張，將張帶回屋內，兩人拿球棍毆打他；當晚6點又拿童軍繩綑綁張，黃繼續毆打，張多處鈍性瘀傷，雙手上臂內外側大面積暗紫色瘀傷，導致雙上肢肌肉損傷，因傷勢嚴重而死亡。

陳信良從事二手車買賣，黃承恩無業，曾於2018年間因施用二級毒品遭判刑3月，易科罰金執行完畢。桃院國民法官庭審酌陳、黃明知傷害行為恐造成被害人死亡，卻仍拿鋁製球棒毆打，造成死者家屬無限傷痛，兩人雖坦承犯行，但未和解，死者家屬也不原諒；雖然起因是為了避免陳的胞妹居所再被人入侵，但國民法官庭認為兩人未循合法途徑解決紛爭，更以私刑手段毆打被害人致死，分別量刑。

檢察官認為一審判得太輕，陳、黃則主張量刑過重，因雙方對犯罪事實沒有爭執，高院僅就科刑部分審理。

高院認為，一審已綜合考量陳信良、黃承恩的犯罪動機、目的、手段等，再審酌2人的品行、智識程度、犯後態度與本案中犯罪支配、行為分擔程度差異，而判陳9年、黃10年徒刑，量刑妥適。

檢察官認為陳信良有妨害自由前科，犯後又推諉卸責；陳也說有意以150萬元賠償，但高院認為這些都經一審充分審酌，或對最終量刑判斷沒有影響，況且被害家屬也表明無法接受陳的和解條件。

高院認為經國民法官參與審判後，已適當量刑，沒有裁量逾越或濫用的情形，檢察官和2名被告上訴無理，應駁回。

國民法官 檢察官 死亡

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