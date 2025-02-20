快訊

涉詐助理費遭搜索！林岱樺大喊：政治干預司法、司法干預初選

教育部點名陸3所大學隸屬統戰部 鄭英耀：禁止交流、學歷不會再採認

川普嗆烏克蘭贏不了！再轟澤倫斯基「做得很爛」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中2警涉洩密遭搜索 十九甲派出所所長15萬元交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警察局。記者曾健祐／攝影
台中市警察局。記者曾健祐／攝影

台中市霧峰、太平分局昨上午遭檢調搜索，包括現任十九甲派出所陳姓所長、坪林派出所楊姓警員，先前在第四分局南屯所任內涉嫌非因公查詢個資涉嫌洩密，檢方昨帶回2人複訊後，認定涉犯洩密、個資法等罪嫌，但無羈押必要，各命15萬元、10萬元。

台中地檢檢察官徐慶衡昨指揮警政署政風室、調查局中機站及台中市警局等，昨上午赴霧峰、太平等分局搜索，帶回十九甲派出所陳姓所長、坪林派出所楊姓警員，另也前往第四分局調取2人當時的勤務表、出入登記簿。

檢方表示，昨搜索一共4處，約談2名犯罪嫌疑人、2名證人，複訊後命陳姓所長15萬元交保1、楊姓警員10萬元交保，全案持續偵辦中。

檢調查，陳、楊當時均在南屯派出所服務，2022年至2023年各自擔任副所長、警局期間，因涉嫌非因公調取民眾個人資料，與職務上顯然無關，涉嫌洩密、違反個資法等，但查詢對象、洩漏給誰等，檢調需進一步釐清。

個資 台中市

延伸閱讀

台中霧峰、太平分局驚傳遭搜索 警涉查詢個資洩密

盜查個資賣詐團收賄26萬 三重分局警貪汙起訴從重求刑

保六警官涉洩總統行程 台南地院裁定明起延押禁見

警務參涉洩密為何由警政署搜索？ 南投警方這麼說

相關新聞

影／涉詐助理費遭搜索！林岱樺大喊：政治干預司法、司法干預初選

積極投入2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，傳被檢舉涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今早依規定知會立法院，並指揮搜索包括林...

桃園副市長至親 遭詐騙3500萬元

竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團，假冒檢警以帳戶遭冒用洗錢為由向王姓婦人騙錢，警方偵辦另案發現取款車手持有王婦資料，立刻提...

黑幫當控盤手 詐團機房設緬甸

桃園市副市長王明鉅至親王姓婦人遭遇連環詐騙，先後共被騙走三千五百萬元，同時間還有兩名老婦面交款項，三人在短短數月被騙走六...

詐團很敢給 讓律師甘願插一腳

黑幫分子蕭宇廷組「假檢警」詐團，成員包括「真律師」陳冠宇，震驚各界。法界人士說，早年律師涉入不當行為多是違反律師倫理，或...

行政院今拍板 夫妻5年內分居3年 可訴離

民法規定婚姻破裂有責一方不准訴請裁判離婚，遭判決違憲，行政院會今擬拍板民法親屬編修正草案，增訂未來夫妻五年內分居三年即可...

獨／曾捲筆錄外洩案 時隔3年半林岱樺疑捲貪汙遭搜索

積極投入2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，傳被檢舉涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今早指揮搜索包括林岱樺國會辦公室與地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。