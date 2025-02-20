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台中2警涉洩密遭搜索 十九甲派出所所長15萬元交保
台中市霧峰、太平分局昨上午遭檢調搜索，包括現任十九甲派出所陳姓所長、坪林派出所楊姓警員，先前在第四分局南屯所任內涉嫌非因公查詢個資涉嫌洩密，檢方昨帶回2人複訊後，認定涉犯洩密、個資法等罪嫌，但無羈押必要，各命15萬元、10萬元。
台中地檢檢察官徐慶衡昨指揮警政署政風室、調查局中機站及台中市警局等，昨上午赴霧峰、太平等分局搜索，帶回十九甲派出所陳姓所長、坪林派出所楊姓警員，另也前往第四分局調取2人當時的勤務表、出入登記簿。
檢方表示，昨搜索一共4處，約談2名犯罪嫌疑人、2名證人，複訊後命陳姓所長15萬元交保1、楊姓警員10萬元交保，全案持續偵辦中。
檢調查，陳、楊當時均在南屯派出所服務，2022年至2023年各自擔任副所長、警局期間，因涉嫌非因公調取民眾個人資料，與職務上顯然無關，涉嫌洩密、違反個資法等，但查詢對象、洩漏給誰等，檢調需進一步釐清。
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