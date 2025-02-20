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檢調搜索！立委林岱樺仁武服務處 現場畫面曝光

聯合報／ 記者徐白櫻劉學聖／高雄即時報導

高雄檢調今早發動搜索，立委林岱樺服務處是重點之一，多輛車停在門口，服務處員工在外等候。記者劉學聖／攝影
高雄檢調今早發動搜索，立委林岱樺服務處是重點之一，多輛車停在門口，服務處員工在外等候。記者劉學聖／攝影

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，高雄地檢署今早指揮偵辦，兵分多路展開相關搜索，林岱樺位於仁武區鳳仁路的服務處搜索行動仍在進行。據了解，林岱樺已經前往市調處配合相關偵訊。

今天上午8點左右，檢調人員前往林岱樺仁武服務處搜索，今天是上班日，多名員工在門外配合調查，未回應外界。

針對今日搜索行動，林岱樺服務處發表聲明表示，「岱樺委員在八任立委任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還岱樺委員清白」。

立委林岱樺是八任資深立委，現任高雄市第四選區立委，範圍涵蓋仁武區、鳥松區、大寮區及林園區。她是第一個表態爭取下屆民進黨高雄市長提名的高雄立委，去年宣布參選後，為爭取出線，積極擴編組織及人力，各地大小活動都有林岱樺身影，多名工作人員發扇子、原子筆等紀念小物。

高雄檢調今早發動搜索，立委林岱樺服務處是重點之一，多輛車停在門口，服務處員工在外等候。記者劉學聖／攝影
高雄檢調今早發動搜索，立委林岱樺服務處是重點之一，多輛車停在門口，服務處員工在外等候。記者劉學聖／攝影
立委林岱樺涉詐領助理費，高雄檢調今早發動搜索，仁武區鳳仁路服務處列為重點之一。記者劉學聖／攝影
立委林岱樺涉詐領助理費，高雄檢調今早發動搜索，仁武區鳳仁路服務處列為重點之一。記者劉學聖／攝影

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