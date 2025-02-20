快訊

涉詐助理費遭搜索！林岱樺大喊：政治干預司法、司法干預初選

教育部點名陸3所大學隸屬統戰部 鄭英耀：禁止交流、學歷不會再採認

川普嗆烏克蘭贏不了！再轟澤倫斯基「做得很爛」

ATM標語「膽敢提領一定抓到你」不假 大雅警現場逮車手現行犯

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅警分局在ATM貼標語警告詐欺車手，「膽敢提領一定抓到你」，員警在ATM前逮到車手現行犯。記者游振昇／翻攝
台中市大雅警分局在ATM貼標語警告詐欺車手，「膽敢提領一定抓到你」，員警在ATM前逮到車手現行犯。記者游振昇／翻攝

台中市大雅警分局在ATM上貼標語，「警告詐欺車手，錄影鎖定，膽敢提領一定抓到你」，有車手不信，大雅分局員警日前巡邏時看到早已鎖定的一名車手，跟他到ATM前，看到對方反覆更換金融卡提款，員警當場逮人。

大雅警分局大雅派出所警員楊昱彥、蔡宗宏本月6日上午10時巡邏時，眼尖察覺步入金融機構一名男子疑為日前在轄區提領贓款車手，兩警隨即提高警覺，悄悄跟進觀察，看到男子在ATM前反覆更換金融卡，試圖提領現金卻屢次失敗，神色漸趨慌張時，員警果斷上前盤查，逮捕33歲黃姓詐欺車手，當場查扣金融卡等證物，警方依詐欺罪將黃嫌送交台中地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，後經法院法官裁准羈押。

警員楊昱彥表示，近期調閱轄內多處提領地點的監視器畫面，發現每次領贓款的都是同一名黃姓男子，這名車手的動作、神情甚至穿著風格都已記在他腦海中，當天巡邏時，楊員遠遠就瞄到一個熟悉的身影，馬上想到「就是他！」車手再次出現在提款機前，楊員見狀，毫不猶豫地上前攔截，當場逮住車手，成功阻止金融卡內贓款16萬元落入詐騙集團手中。

大雅分局長劉明興呼籲，詐騙集團時常利用車手提領不法所得，若發現可疑人士反覆在ATM提款，請立即撥打110報案，一起守護大家的財產安全。

詐騙集團 贓款 車手

延伸閱讀

從軍4年甘願淪為詐欺車手 台南軍人拿54萬贓款遭逮判刑8月

男友借3萬出國深造還嗆聲！她難過「沒考慮帶我」 一票搖頭：妳只是ATM

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

她在ATM領到「有字跡」百元鈔 自助領貨遭退氣炸控：毀損國幣

相關新聞

影／涉詐助理費遭搜索！林岱樺大喊：政治干預司法、司法干預初選

積極投入2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，傳被檢舉涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今早依規定知會立法院，並指揮搜索包括林...

桃園副市長至親 遭詐騙3500萬元

竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團，假冒檢警以帳戶遭冒用洗錢為由向王姓婦人騙錢，警方偵辦另案發現取款車手持有王婦資料，立刻提...

黑幫當控盤手 詐團機房設緬甸

桃園市副市長王明鉅至親王姓婦人遭遇連環詐騙，先後共被騙走三千五百萬元，同時間還有兩名老婦面交款項，三人在短短數月被騙走六...

詐團很敢給 讓律師甘願插一腳

黑幫分子蕭宇廷組「假檢警」詐團，成員包括「真律師」陳冠宇，震驚各界。法界人士說，早年律師涉入不當行為多是違反律師倫理，或...

行政院今拍板 夫妻5年內分居3年 可訴離

民法規定婚姻破裂有責一方不准訴請裁判離婚，遭判決違憲，行政院會今擬拍板民法親屬編修正草案，增訂未來夫妻五年內分居三年即可...

大罷免潮 立委許智傑告發不明人士偽造罷免連署單

全國掀起罷免潮，立委許智傑近日接獲市民陳情，遭人偽造罷免連署單，市民根本沒有參與連署罷免，許智傑今至台北地檢署告發不明人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。