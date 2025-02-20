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陳怡君涉詐助理費交保遭撤銷 士林地院今15：00重開羈押庭

奇幻文壇性醜聞：受害者如何「用故事對抗」惡龍？

陳怡君涉詐助理費交保遭撤銷 士林地院今15：00重開羈押庭

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

民進黨台北市議員陳怡君（左）涉詐助理費，士林地院諭知100萬元交保，士檢17日抗告成功，士林地院今天將重開羈押庭。圖／聯合報系資料照
民進黨台北市議員陳怡君（左）涉詐助理費，士林地院諭知100萬元交保，士檢17日抗告成功，士林地院今天將重開羈押庭。圖／聯合報系資料照

民進黨台北市議員陳怡君涉詐助理費，士林地檢署聲請羈押禁見，士林地院13日諭知100萬元交保、限制住居、出境、出海。士檢17日抗告，台灣高等法院認為士院未審酌陳怡君與其餘尚未到案助理間是否已無勾串可能，昨天撤銷原裁定，發回更裁。

士林地院指出，陳怡君交保抗告案，高院裁定撤銷發回，相關卷證已送達本院，本院承辦法官已定於今天下午3時開庭。

陳怡君被控以胞弟、弟媳等親友作為人頭，詐領助理費，涉貪汙治罪條例公務員利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實罪，陳怡君的辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀姓男子及楊姓議會研究室女主任皆涉入。

士檢2月12日指揮台北市調查處、分13路搜索陳怡君議會辦公室、地方服務處、當事人住處等，約談陳怡君等7名被告、3名證人，漏夜偵訊後當庭逮捕陳怡君、張惠霖，並向法院聲請羈押禁見，其餘被告命以1萬元至50萬元交保。

辦公室 陳怡君

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