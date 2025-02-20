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偷腥妻離家2個月回來已懷孕 綠帽男怒告出軌 他們沒出庭下場慘

香港01／ 撰文／田中貴

伴侶出軌已經不能接受，「搞出人命」更是錯中之錯。懷孕示意圖／ingimage
伴侶出軌已經不能接受，「搞出人命」更是錯中之錯。懷孕示意圖／ingimage
伴侶出軌已經不能接受，「搞出人命」更是錯中之錯。台灣宜蘭1名男子提出控訴，指妻子離家出走2個月，其間與姦夫同居，回家後已懷有身孕。綠帽夫怒告妻子與姦夫嚴重侵害其配偶權，索償100萬新台幣。涉案男女最終沒有現身法院，法官經考慮後，判處他們需向原告人賠償60萬新台幣。

妻子離家出走 懷孕產子

台媒於今年2月報導，綠帽夫在宜蘭地院提告，指妻子於2023年3月至4月期間離家出走，並且與姦夫同居，而她在2個月後回家，但卻已經懷孕，其後終產下兒子。至翌年8月，妻子再次離家，並和姦夫前往旅館，卻被姦夫配偶捉姦在床，原告人直指妻子跟姦夫明顯嚴重侵害到其配偶權，向2人索償100萬新台幣。

法官判賠償60萬新台幣

出軌妻和姦夫在接獲法院通知後，不但沒有出庭應訊，而且沒有提出任何法律聲明或陳述抗辯。法官認為，原告提供的證據足以證明2人嚴重破壞其婚姻，考慮到雙方身分、地位、經濟狀況等因素，判處2名被告應賠償60萬新台幣，全案仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

出軌 妻子 懷孕 配偶

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