黑幫詐團驚見無間道律師 「在野法曹」角色又進化

桃園檢警偵辦黑幫幹部蕭宇廷「假檢警」詐騙集團，驚見成員竟有「真律師」陳冠宇，讓律師涉入不法的態樣又多了個「臥底」角色。早年律師涉入不當行為多是違反律師倫理，或向檢察官、法官行賄關說，近年為求發財賺錢，有人當起毒梟傳聲筒、監視器，或當詐團軍師，年輕敢衝的律師乾脆自組詐團「賺快錢」。

有「毒梟御用律師」之稱的劉政杰，2020年、2021年接受委任處理2件毒品案時，涉嫌將偵查中的秘密洩露給尚未到案的主嫌，甚至教唆羈押同案共犯作偽證，不僅幫忙傳話又洩漏偵查內容，遭北檢起訴，2023年3月間一審依教唆犯偽證罪、使人犯隱避罪分別判刑，緩刑5年；律師懲戒委員則於2022年6月13日做出決議，劉政杰停止執行職務4月，同時自費接受律師倫理規範8小時研習。

有前案遭判刑又遭懲戒停職劉政杰也沒在怕，2021年8月間張姓主嫌在桃園大園區民宅設製毒工廠，陳姓集團成員遭檢警查獲後羈押，張耳聞劉律可幫忙傳話，於是交付5萬元給劉擔任陳男辯護人，之後劉多次為張男傳遞消息，讓張男得知偵查過程與內容，同時還幫安撫陳別供出張，2024年8月遭桃檢起訴，案由地院審理。

北檢去年2月初偵辦假投資詐騙，發現律師鄭鴻威加入暱稱「銀河車隊-美國」詐團，負責處理集團旗下車手遭檢警查緝後的法律相關事宜，及事前防範措施、遭逮當下如何應對檢警，就逮後可自行或指揮安排派案律師擔任落網車手辯護人，藉此監視車手是否供出上游，取得偵查內容、羈押、扣案贓款數額等資訊，回報集團管控風險、調派人力及認列虧損，維持詐團存續運作。

同案參與詐團遭訴另有15名律師，其中6人為各自事務所主持律師包括李明潔、張作詮、朱一品、黃耕鴻、廖瑞銓及蔡崇聖；其餘9人則是各別事務所的受僱律師，包括楊雅涵、林聰豪、賴季倉、湯建軒、曾彥鈞、官厚賢、陳漢笙、鍾璨鴻及李佳玟。

這15名律師的工作除擔任車手辯護人，趁陪同製作警詢、偵訊及聲押閱卷機會，用文字、口述或他方式將筆錄、聲押書等內容的偵查資訊告知鄭鴻威，由鄭轉知集團高層，所涉洩密案件數高達117件。

高雄檢警偵破2023年8月破獲車手集團，循線偵破由富二代組成假投資的詐騙集團，3個月狂撈4億餘元，去年11月間起訴，同列被告的還有來自律師世家的高市律師公會副秘書長陳逸軒，大學畢業25歲考取律師證照直接進庭長退休的父親開設的事務所，哥哥是法官，不到30歲有豪車代步、配戴黑水鬼名錶，當詐團軍師，利用陪偵監控車手、指導應訊，並回報詐團高層，雖未分潤，但陪偵1次要價百萬元。