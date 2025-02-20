聽新聞
0:00 / 0:00
陳怡君涉詐助理費 交保遭高院撤銷
台北市議員陳怡君涉詐助理費，士林地檢署聲請羈押禁見，但士林地方法院諭知一百萬元交保、限制住居、出境、出海。檢方十七日抗告，台灣高等法院昨晚撤銷原裁定，發回士院更裁。
高院指出，原裁定未說明「命被告具保等處分」與「降低案情陷入晦暗」的關聯性，也未審酌陳怡君與其餘尚未到案助理間是否已無勾串可能，且諭令陳怡君不得與本案共犯、證人接觸部分，是否得以達到防免等勾串的目的，並非沒有疑問。高院認為原裁定有疏誤之處，檢察官抗告有理。
陳怡君被控以胞弟、弟媳等親友作為人頭，詐領助理費，涉貪汙治罪條例公務員利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實罪，陳怡君的辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀姓男子等皆涉入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言