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假投資、假仲介、高利息 警提醒不動產詐騙3特徵
不動產詐騙案件有增多趨勢，光桃園市警方去年就受理一百件，今年至二月十八日已十七件，警方分析，不動產詐騙案有假投資、假仲介、高利息等三大特徵，聽到高獲利的話術就應立刻驚覺是詐騙，並撥打一六五反詐騙專線諮詢。
警方分析，詐團常會誘騙被害人下載投資ＡＰＰ並加入投資群組，佯稱可跟隨老師投資獲利，為了誘使被害人上當，還會小額匯款給投資人聲稱獲利，讓當事人投入更多資金，其實被害人在ＡＰＰ看到的高額獲利都是偽造的。
當被害人誤信投資獲利，詐團就誘使投入更多資金，或慫恿抵押不動產籌資，再介紹金主借錢，但詐團介紹的金主通常會收取高於一般行情的高額利息，還款期限也較短，一旦被害人還不出款項，房產就沒了。
警方提醒切勿輕信高投資、高獲利的詐騙話術，建議民眾可申請內政部「地籍異動即時通」ＡＰＰ，只要名下不動產有設定抵押權、移轉等任何異動，系統於「收件」及「異動完成」時均會透過簡訊或電子郵件通知。
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