涉收賄500萬 前立委廖國棟等5人起訴

前立委廖國棟涉向綠能廠商收賄現金500萬元遭起訴。圖/本報資料照片 前立委廖國棟涉替綠能廠商施壓水利署，要求重啟屏東縣牡丹水庫設置太陽能發電計畫未遂，涉索賄五百萬元，廠商蔡啓弘拿不回錢財檢舉此案，台北地檢署昨依貪汙行收賄等罪嫌起訴廖等五人，蔡為檢舉人自白犯行，建請減刑或免除其刑。

水利署配合政策規畫牡丹水庫設置光電系統，七次公開招標均流標，經檢討不符經濟效益、當地原住民反對等，縣府和水利署同意停止執行。

起訴指出，二○一九年間綠能廠商六朝公司實際負責人蔡啓弘、宏星能源科技實際負責人池正偉及美歐亞綠能公司開發經理謝宗翰等人有意投資此計畫，涉透過廖國棟國會辦公室主任洪天盛找上廖國棟，請託以職權施壓水利署及南水局重啟計畫。

檢調追查，二○一九年間池、蔡涉向洪允諾，先給付五百萬元現金，得標後再給五百萬元，期約一千萬元行賄廖國棟。

廖涉指示洪以「贊助競選」名義向蔡索賄五十萬元前金，由池用牛皮紙袋裝錢在花蓮交付給洪。廖當選立委後在立院開協調會，要求重啟計畫招標、降低投標廠商太陽能實績條件，又「交辦」水利署重啟此案。

二○二○年二月十七日，池、蔡在花蓮豐濱鄉的超商交付洪二百萬元，作為廖開協調會、交辦事項對價。牡丹鄉公所、鄉代會均反對此綠能光電案，南水局也尊重地方政府決議，廖涉第三度索賄，二○二○年五月十二日洪在北市中正區青島東路和蔡見面收款，作為廖施壓水利署副署長、南水局重啟發包對價。

二○二○年七月間廖國棟涉立委集體收賄案遭收押，隔年一月以一千萬元交保，廖未再協助牡丹水庫光電案，蔡要求退款五百萬，廖無力退還，二○二二年二月間蔡具狀檢舉貪汙案。