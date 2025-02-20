桃園副市長至親 遭詐騙3500萬元

詐騙集團假冒檢警和土地掮客誘騙桃園副市長王明鉅的親人辦房貸，並勾串律師騙走鉅款，受害者因身心受創住院。圖為警政署打詐儀表板更新的詐騙案件與金額。記者余承翰／攝影 竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團，假冒檢警以帳戶遭冒用洗錢為由向王姓婦人騙錢，警方偵辦另案發現取款車手持有王婦資料，立刻提醒防詐，不料，詐團竟派出合作的律師安撫，再透過旗下土地掮客誘騙王婦辦理房貸，騙走一千五百萬元。

據了解，被害人王姓婦人是桃園市副市長王明鉅的至親，連同上述一千五百萬元，王姓婦人被同一詐團詐騙高達三千五百萬元，身心受創住院，檢方認為詐團成員的律師身分讓被害人難以防範，建請法官重判。王明鉅昨天受訪時說，雖然小心詐騙是老生常談，但還是提醒大眾要注意，不要隨便聽信投資的花言巧語，「賺錢其實沒那麼容易。」

桃園地檢署日前依組織犯罪、詐欺等罪嫌起訴在通訊軟體上暱稱「王百億」的蕭宇廷（廿四歲）、律師陳冠宇等十人，建請法院對蕭處刑五年二月，判陳二年以上徒刑，其餘八名共犯各求刑一年至二年六月以上。全案移審法院，除蕭宇廷因另案羈押，陳冠宇一百萬元交保並限制住居，另三嫌三到十萬元交保。

和致電的假警察加好友

檢方起訴指出，王姓婦人去年一月接獲詐騙集團電話，誤信自己的帳戶遭冒用並涉及洗錢，唯恐子女受牽連，依指示和致電的「假警察」加為LINE好友聯繫；對方要求她提供名下資產供檢警監管，房產也要辦理借貸變現才不會連房子都遭扣押。

去年三月十日，詐騙集團三名車手到彰化與另案被害人見面取款，被埋伏的警方逮捕，警方在其中一名車手身上發現一張「台北地院」核發的「請求暫緩執行凍結令申請書」及王姓婦人個人資料，研判詐團偽造公署文件詐騙王婦，聯繫桃園王婦家屬防詐並建議就近報案。

詐團介紹律師給被害人

王姓婦人聯繫「假警察」好友，告知子女提醒她可能遇詐，詐團立刻表示可介紹律師陳冠宇協助維護權益，聲稱「陳律師可以幫忙提告」，藉此安撫王婦情緒，但陳冠宇竟是詐團「自己人」。

王婦在假檢警、詐團律師洗腦下，根據指示上網找到所謂的「理財達人」潘姓土地仲介，潘假意尋找願意私人借貸的金主，與詐團其他成員演出借貸戲碼，在五月廿四日陪王婦到地政士事務所辦理名下房產設定抵押權、借貸三千萬元。

五天後，房屋貸款匯入王姓婦人帳戶，她在「假檢警」陪同下，連續兩天到金融機構提款、轉帳一千五百萬元給詐團，她兒子察覺有異，阻止她繼續付款，同時報警處理。

桃園檢警釐清詐團成員身分後，去年十二月十六日先拘提陳冠宇及潘姓、吳姓土地掮客，今年一月再分兩波拘提仲介、登記助理員等詐團成員，查出詐團取得王婦的房屋貸款後，蕭宇廷分得五十萬元、陳冠宇分得卅三萬九千元，其他各嫌依扮演角色的貢獻度，分別獲得三萬多元至六十七萬五千元不等的酬勞。