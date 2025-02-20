基隆東岸商場強制點交不起訴 謝國樑：還市府清白

主富公司（NET）指控基隆市長謝國樑等12人，強行辦理東岸商場2至4樓建物點移交作業，涉犯強盜等罪。檢方經過1年時間偵辦，認定犯罪嫌疑不足處分不起訴。圖／基市府提供 基隆市長謝國樑處理東岸商場招商案，被控告涉嫌強盜罪，檢方昨處分不起訴，謝國樑感謝還市府清白。NET委任律師陳義文質疑檢方，不起訴處分是為市府蒙上遮羞布，為違法行為背書。市府發言人呂謦煒表示，市府不會想請任何人道歉，只想好好的做事。

基市府辦理東岸商場招商，微風廣場出線。NET出局後，主張擁有出資興建的2至4樓建築產權，去年2月1日凌晨抵制市府辦理點移交手續。市府和警方採取強制作為，NET具狀控告謝國樑等12人，涉犯無故侵入他人建築物、竊佔、加重強盜及毀損等罪嫌。檢方偵辦1年後，昨以罪證不足，處分不起訴。

陳義文說，在程序上，無法理解檢方必須耗費1整年時間，才能夠做出決定。

NET無法認同基隆地檢署的判斷和結論，一定會依法提再議。

基隆前市長林右昌任內辦理東岸地下停車場招商，大日公司得標，取得2016至2020年經營權。大日引進NET為協力廠商，增建2至4樓後，大日經營地下停車場，NET經營地上商場。

5年租約期滿後，大日順利續約3年，可經營至2023年底。謝國樑2022年底接任市長，隔年審議大日未符合優先續約權，同年底重新招商，由微風集團勝出。NET也有參加甄審，最後出局。

2024年1月底市府辦理點移交手續，大日配合點移交停車場。NET主張擁有2至4樓建物產權，加鎖抵制。市府2月1日凌晨強制剪開NET設置的鎖頭，辦理點移交手續，NET委任律師控告謝國樑和市府、警方人員共12人，涉犯無故侵入他人建築物、竊佔、加重強盜及毀損等罪嫌，衍生一連串法律攻防。