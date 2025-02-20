北市議員陳怡君交保遭撤 士院20日下午3時開庭

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費遭聲押，士林地方法院裁定100萬元交保。士林地檢署抗告，高院撤銷原裁定，發回更裁。士院今天晚間表示，已定明天下午3時召開羈押庭。

此案起於，陳怡君涉嫌於民國108年至114年間，與張姓公費助理等人利用人頭向台北市議會詐領助理補助費等款項，合計逾新台幣300萬餘元，且陳怡君、張姓助理涉犯重罪，有勾串共犯證人之虞，士檢向士林地方法院聲請羈押禁見。

士院14日裁定陳怡君以100萬元交保，張姓助理羈押禁見。士檢17日針對陳怡君部分提起抗告，主張有串供（證）之虞。

士院指出，台灣高等法院今天撤銷原交保裁定發回更裁，相關卷證已送達士林地院，承辦法官聯繫上檢察官、辯護人，已定明天下午3時召開羈押庭。