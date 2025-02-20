聽新聞
0:00 / 0:00
黑幫當控盤手 詐團機房設緬甸
桃園市副市長王明鉅至親王姓婦人遭遇連環詐騙，先後共被騙走三千五百萬元，同時間還有兩名老婦面交款項，三人在短短數月被騙走六千多萬，警方逮捕「台灣控盤手」竹聯幫信堂組長蕭宇廷，真正在緬甸設置詐騙機房的幕後首腦還要進一步追查。
據了解，詐團在緬甸設機房，假冒檢警人員致電老人謊稱身分證及銀行帳戶被冒用、已涉洗錢，要求配合調查，並提領帳戶款項供監管。
緬甸機房人員見老人上當，聯繫在台「控盤手」蕭宇廷，由蕭調度手下車手四處取款，在去年一至六月間，桃園王姓婦人陸續被取走二千萬元，另有一名七旬、一名八旬婦人分別面交詐團車手一千八百萬、八百萬元。
王婦現款被騙光後，蕭宇廷再組織手下找金主、仲介，誘騙婦人抵押房產借貸三千萬元，其中一千五百萬元被詐團車手分兩次取走。
此外，王婦於二○二二年間曾被假投資詐騙約四十萬元，該案取款車手已落網，正由法院審理。
據了解，蕭宇廷去年因詐欺案被判刑九年，未入監執行遭通緝，桃園市龜山警分局去年八月逮捕他歸案，查扣手機發現土地權狀、偽造法院收據及車手教戰守則等資料，與刑事局偵一大隊第一隊報請桃園地檢署指揮，桃檢首波起訴十人為涉及王婦抵押房產詐騙一千五百萬元案，她面交二千萬元部分則另案偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言