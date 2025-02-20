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黑幫當控盤手 詐團機房設緬甸

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

詐騙集團假冒檢警，向桃園市副市長王明鉅的一名女性親戚騙走3500萬元，刑事局查獲竹聯幫信堂組長蕭姓男子等14人。記者李奕昕／攝影
詐騙集團假冒檢警，向桃園市副市長王明鉅的一名女性親戚騙走3500萬元，刑事局查獲竹聯幫信堂組長蕭姓男子等14人。記者李奕昕／攝影
桃園市副市長王明鉅至親王姓婦人遭遇連環詐騙，先後共被騙走三千五百萬元，同時間還有兩名老婦面交款項，三人在短短數月被騙走六千多萬，警方逮捕「台灣控盤手」竹聯幫信堂組長蕭宇廷，真正在緬甸設置詐騙機房的幕後首腦還要進一步追查。

據了解，詐團在緬甸設機房，假冒檢警人員致電老人謊稱身分證及銀行帳戶被冒用、已涉洗錢，要求配合調查，並提領帳戶款項供監管。

緬甸機房人員見老人上當，聯繫在台「控盤手」蕭宇廷，由蕭調度手下車手四處取款，在去年一至六月間，桃園王姓婦人陸續被取走二千萬元，另有一名七旬、一名八旬婦人分別面交詐團車手一千八百萬、八百萬元。

王婦現款被騙光後，蕭宇廷再組織手下找金主、仲介，誘騙婦人抵押房產借貸三千萬元，其中一千五百萬元被詐團車手分兩次取走。

此外，王婦於二○二二年間曾被假投資詐騙約四十萬元，該案取款車手已落網，正由法院審理。

據了解，蕭宇廷去年因詐欺案被判刑九年，未入監執行遭通緝，桃園市龜山警分局去年八月逮捕他歸案，查扣手機發現土地權狀、偽造法院收據及車手教戰守則等資料，與刑事局偵一大隊第一隊報請桃園地檢署指揮，桃檢首波起訴十人為涉及王婦抵押房產詐騙一千五百萬元案，她面交二千萬元部分則另案偵辦。

桃園地檢署 詐騙 車手

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