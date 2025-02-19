王明鉅親戚被騙千萬 詐團緬甸設機房…竹聯幫信堂組長在台操盤

詐騙集團假冒檢警謊稱涉洗錢，向桃園市副市長王明鉅的一名女性親戚騙走3500萬元，並在被害人接獲警方通知被騙時，派陳姓律師接受委任安撫情緒。刑事局查出主嫌是竹聯幫信堂組長蕭姓男子，查獲14人，桃園地檢署依詐欺等罪起訴蕭、陳等10人。

警方調查，詐團在緬甸設機房，假冒檢警致電民眾稱身分證、銀行帳戶被冒用，涉洗錢案，以配合調查為由要求提領帳戶款項交付；24歲蕭姓男子用Telegram與機房聯繫，負責在台操盤，指揮車手開車載被害人到銀行臨櫃提領交付，被害人也被要求抵押房產借貸交付，透過地政士助理吳姓男子辦理。

警方清查，去年1至6月，王明鉅親戚7旬王姓婦人面交3500萬元，一名7旬、一名8旬婦人分別面交1800萬、800萬元，加上抵押房產借貸交付，3人共損失近1億元。

3名車手去年3月在彰化縣被逮，警方從偽造收據發現王婦被騙，彰化警分局中正派出所致電聯繫時，王婦起疑告知詐團，詐團派律師36歲陳姓男子接受王婦委任，安撫情緒及回報動態，還寫刑事告訴狀要王婦寄給彰化地方法院、彰化地檢署及中正所。

據了解，王婦2022年被假投資詐騙約40萬元，車手落網由法院審理中，陳提供告訴狀上被告是該名車手，而非假檢警案被逮的3名車手。

蕭去年因詐欺案被判刑9年，未入監執行被桃園地檢署發布通緝。桃園市龜山警分局去年8月逮捕他歸案，查扣手機發現土地權狀、偽造法院收據及車手教戰守則等資料，與刑事局偵一大隊第一隊展開調查。

警方去年12月至上月在桃園、新北、台中市等地3波行動，拘提陳、吳及借款金主、借款仲介共13人。陳稱正常接受委任，未參與詐騙。