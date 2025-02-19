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議員陳怡君涉詐助理費百萬交保 高院撤銷發回：怎確保不勾串？

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議員陳怡君涉詐助理費百萬交保 高院撤銷發回：怎確保不勾串？

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市議員陳怡君涉詐助理費，士林地檢署聲請羈押禁見，士林地院諭知100萬元交保、限制住居、出境、出海。士檢17日抗告，台灣高等法院今晚撤銷原裁定，發回士院更裁。

高院指出，原裁定未說明「命被告具保等處分」與「降低案情陷入晦暗」的關聯性，也未審酌陳怡君與其餘尚未到案助理間是否已無勾串可能，且諭令陳怡君不得與本案共犯、證人接觸部分，是否得以達到防免等勾串的目的，並非沒有疑問。高院認為原裁定有疏誤之處，檢察官抗告有理。

本件源於陳怡君被控以胞弟、弟媳等親友作為人頭，詐領助理費，涉貪汙治罪條例公務員利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實罪，陳怡君的辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀姓男子及楊姓議會研究室女主任皆涉入。

士檢2月12日指揮台北市調查處、分13路搜索陳怡君議會辦公室、地方服務處、當事人住處等，約談陳怡君等7名被告、3名證人，漏夜偵訊後當庭逮捕陳怡君、張惠霖，並向法院聲請羈押禁見，其餘被告命以1萬元至50萬元交保。士院事後裁定陳怡君100萬元交保，綽號「饅頭主任」的張惠霖則羈押禁見。

民進黨台北市議員陳怡君涉詐助理費，士林地檢署聲請羈押禁見，士林地院諭知100萬元交保、限制住居、出境、出海。士檢17日抗告，台灣高等法院今撤銷、發回士院更裁。記者侯永全／攝影
民進黨台北市議員陳怡君涉詐助理費，士林地檢署聲請羈押禁見，士林地院諭知100萬元交保、限制住居、出境、出海。士檢17日抗告，台灣高等法院今撤銷、發回士院更裁。記者侯永全／攝影

檢察官 陳怡君

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