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教詐團踹人頭龍骨 她誘約死者還裝無辜…一審10月二審變11年6月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓男子透過女子王宣尹介紹，以5萬元兜售金融帳戶給男子梁鈞傑，後來因帳戶使用問題磨擦，陳在桃園溫州公園遭圍毆，2022年10月凌晨橫死街頭。台灣高等法院依傷害致死罪判梁鈞傑12年6月、王宣尹11年6月徒刑，共犯施杰宇、羅烜華因成年人與少年共同犯傷害致人於死，分別處10年4月、8年徒刑。

本案源於王宣尹引薦陳姓死者賣帳戶給詐騙集團，但雙方為了「5萬元是一次性買斷或月租費用」鬧翻。梁與王女為了誘使陳出面退還5萬元報酬，2022年10月4日晚間由王女傳送「心情不好」的簡訊給陳，邀他到住處聊天，陳不疑赴約。

王宣尹通報梁鈞傑，梁得知後即與施杰宇等4人到場，將陳押上一台轎車，王女趁隙離去。陳姓死者被押往桃園大園毆打，到場施暴的人更多了，大夥兒分別拿金屬製棍棒、木棍或徒手、徒腳圍毆陳1個多小時，梁鈞傑、羅烜華警告陳不得報警、就醫。陳事後被載到溫州公園，因顱內出血、橫紋肌溶解症及皮下多量出血而死亡。

民眾發現有人倒臥公園，報警處理，警方調閱監視器畫面，查獲梁鈞傑、王宣尹、施杰宇、羅烜華、柳孟男、劉家豪、徐峻傑、陳昱霖與林姓、吳姓少年。

桃園地院審理時，王宣尹將責任推給陳姓死者，稱陳賣金融帳戶收了5萬元，事後又把帳戶註銷，導致帳戶沒辦法用，「這是不對的行為」。她表示，梁想把5萬元討回來，因為相信梁會以和平方式解決問題，便幫忙約人，沒有想過陳會被打。梁、施承認傷害致死，否認殺人，而羅則說只是到場助勢。

桃院依傷害致死等罪判處梁12年、施10年、羅8年徒刑，而王女僅被依傷害罪判10月徒刑，死者母親批「太扯了！還有天理嗎？」一審判決後，檢方和被告皆上訴。

高院審理時，王宣尹經傳喚卻不到庭，以一造辯論判決。高院認為梁鈞傑因用來詐欺的人頭帳戶糾紛，就夥同十多人犯案，而王宣尹明明知道這件事，卻利用陳姓死者的信任誘騙對方出面，還把他交給眾人「處置」；施杰宇、羅烜華參與暴力，最終導致陳死亡，這些人的危害重大，應責罰相當。

高院審理的4名被告中，王宣尹的刑度一、二審差異最大，從8月改判為11年6月徒刑。高院指王女始終不認罪，面對死者家屬時還翻白眼或丟紙、雙手交叉置於胸前回應，態度甚劣。

因桃園地院僅認定王宣尹犯傷害罪，高院認為王女雖未實際參與毆打，但她曾跟梁鈞傑說「（陳）車禍龍骨有受傷，如果他反擊，往痛處打」，可見知道眾人會圍毆陳。王宣尹曾和李姓友人通話，提到「我哥（梁鈞傑）剛打來，好像很慘呢……打來問我人要不要帶走，帶他去看醫生…不覺得我哥會讓他活」。

陳姓男子透過女子王宣尹介紹，以5萬元兜售金融帳戶給男子梁鈞傑，後來因帳戶使用問題磨擦，陳在桃園溫州公園遭圍毆，2022年10月凌晨橫死街頭。桃園地院依傷害罪判王女10月徒刑，台灣高等法院開庭時，王女未到庭，二審改依傷害致人於死罪判她11年6月刑。記者王宏舜／攝影
陳姓男子透過女子王宣尹介紹，以5萬元兜售金融帳戶給男子梁鈞傑，後來因帳戶使用問題磨擦，陳在桃園溫州公園遭圍毆，2022年10月凌晨橫死街頭。桃園地院依傷害罪判王女10月徒刑，台灣高等法院開庭時，王女未到庭，二審改依傷害致人於死罪判她11年6月刑。記者王宏舜／攝影

桃園地院 詐騙集團

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