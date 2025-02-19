前環境部特約助理涉詐數百萬元 北院裁准羈押

時任環境部監測資訊司特約林姓助理涉假冒機關名義向廠商辦理採購，詐得產品轉賣牟利數百萬元。北檢以貪污罪聲押禁見，北院今天認定涉重罪、有逃亡之虞，准許羈押。

台北地方法院指出，林姓男子經訊問後坦承部分犯行，依卷內資料事證顯示，足認他涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法偽造文書罪及詐欺罪嫌犯罪嫌疑重大。

北院審酌林男所涉貪污部分，為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且他無固定住居所，有事實足認有逃亡之虞，但證據不足以認定有滅（串）證之虞，因此裁准羈押，但不禁見。

全案緣於，檢廉獲報林男自民國112年起利用職務機會，透過辦理小額採購得不經公告程序，逕洽廠商採購議價及經辦核銷職務，涉嫌假冒機關名義向數家廠商佯稱欲辦理採購案，藉此詐得電子3C產品並轉賣牟利，不法所得達新台幣數百萬元，因數家廠商得知遭林男詐騙，向檢廉單位提出檢舉。

台北地檢署昨天指揮廉政署執行搜索林男住居所等地，並約談林男到案說明。檢察官訊後，因林男居無定所，有逃亡之虞，昨天深夜向法院聲請羈押禁見。