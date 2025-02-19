罔顧人倫！父為滿足私慾伸狼爪 女兒不願再忍：想要他入監
屏東縣一名父親阿威（化名）竟對親生女兒伸狼爪，分別在2018年某日、2022年間某日與2023年間，對女兒強制性交兩次、一次強制猥褻，女兒不願再隱忍，屏東地院審理後，判這名父親，兩次強制性交罪，各處有期徒刑3年2月、又犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月，可上訴。
判決指出，審理期間，阿威坦承犯行，與女兒警詢時的情節大致相符。女兒並提出在父親的小貨車上行車記錄器的照片、語音訊息檔案，有父親對她強制猥褻過程，法院認為事證明確，予依法論科。
判決指出，阿威是女兒的生父，犯罪行為時已非年輕氣盛、涉世未深之人，身為父親，應該在女兒年少階段善盡保護、教養之責，竟為了滿足一己私慾，罔顧人倫，對女兒強制性交、強制猥褻，造成女兒身心永不可抹滅的巨大傷害。
判決指出，本案犯罪期間橫跨數年，顯然非一時失慮的偶發性犯案，雖然女兒曾經表示願意原諒，但僅是因為考量祖父生病就醫需要父親開車接送，並非創傷復原填補。祖父在日前已經死亡，原諒前提不存在了。女兒也表示，若祖父不需要接送，想要父親入監。
判決指出，案發至今，阿威並沒有對女兒做出任何實質的賠償。刑度部分，待阿威所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請裁定為宜，因此判決不於本判決予以定應執行刑。
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