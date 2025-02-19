台南2歲童家訪前遭虐死 生母痛哭「沒做好母親責任」
台南市2歲多謝姓男童前年10月間由謝姓生母和她陳姓男同居人從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，院方懷疑男童遭凌虐致死報警，陳父被依家暴妨害幼童發育致死罪等起訴，國民法官法庭今審理，謝母作證時痛哭，自責沒有做好母親責任，如今每天都在反省。
案發後，男童父母均被訴，陳父採國民法官法庭審理中，謝母成年人故意對兒童犯傷害罪一、二審均被判2年，今下午則借提出庭作證。
謝母提及案發時，同居人提到若被發現會判很重，當下說了謊，稱是為兒子洗澡時不慎溺斃。她哭訴，這件事對她影響很大，「我要還兒子一個公道」。
她說，沒有做好母親的責任，小孩是無辜的，也是她生的，不是畜生，也願在檢方測謊下，把事實說出來，把事實交代清楚。
然而，謝母與同居人本周一以遠距訊問方式，雙方以5萬元達成和解。謝母哽咽說，沒有做好母親的責任，如今每天都在反省，一出去將辦兒子法會，減輕其病痛，「這是我答應鈞鈞的」。她 也詢及相關法會所需費用約2、3萬元，和解金是陳先生自己提出來的，錢也放在律師那邊了。
她表示，當初看不到他有悔過之心，如今調解時，他對自己的親生兒子，也有愧疚的心，她在乎對方有無悔改的心；即便判他死刑，鈞鈞也回不來了，這才是她考量的重點，對方既有反省改過的心，希望能給他重新做人的機會。陳自始自終低頭凝視地板，當謝母提及此事，他悄然以手拭淚。
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