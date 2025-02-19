從軍4年甘願淪為詐欺車手 台南軍人拿54萬贓款遭逮判刑8月

台南市劉姓男子從軍4年，去年間遭詐騙集團吸收，擔任領款車手，假冒資產顧問公司的專員，前往南投縣向誤信詐團投資陷阱的林女，拿取54萬元贓款，不過因現場有警員埋伏，直接逮捕，劉被依詐欺罪起訴，一審判劉8月徒刑，劉以18歲即投入軍旅，不熟社會現況，請求法官給予緩刑，二審駁回，維持原判。

判決指出，台南市劉姓軍人（22歲）曾因提供帳戶給詐團，遭判刑6月，可易科罰金，不過劉在去年間又被以「總幹事」等人為名的詐騙集團吸收，加入通訊軟體Telegram「VIP橋頭地檢署」的群組內，擔任下層車手。

劉男還依「總幹事」的指示，傳送身分證與相片，以讓詐團製作「勁德資本顧問股份有限公司」的名牌後，假扮為該公司專員，前往南投縣向誤信詐團投資陷阱的林姓女子，當面領取54萬元的贓款，不過劉在取款時，即被現場埋伏的警方查獲。

劉男在檢警調查、法院審理時，都坦認涉案，也向法官請求輕判，南投地院依三人犯詐欺取財未遂罪，判刑8月。

劉男不服委由律師提出上訴，辯稱從18歲就投入軍旅迄今，從軍後與外界社會沒有連結，有些脫節，因而誤觸法網，一時思慮不周，惡性不大，現在已在反省、悔改，希望法官輕判，給予緩刑。