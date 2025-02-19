和牛EMPEROR涉賣過期肉 日本店長喊父喪求離台遭駁回

台中日本燒肉店「和牛EMPEROR」遭踢爆販售過期神戶牛，檢方去年底依加重詐欺等罪，起訴日籍負責人坂本斗志等四人，其中坂本斗志、店長久保敦也、料理長山添翔平，經法官裁定限制出境出海8月，其中久保不服裁定，以返日奔父喪為由，希望法院具保停押，地院上月駁回後，久保向台中高分院提出抗告，近日駁回抗告確定。

日本燒肉店「和牛EMPEROR」因涉販售過期牛肉，去年底遭檢方依加重詐欺罪起訴日籍負責人坂本斗志兄弟、店長久保敦也、料理長山添翔平等4人，其中坂本斗志、久保敦也、山添翔平遭法官裁定，需從去年12月起限制出境、出海8個月，以利後續法院審理。

其中久保敦也不服限制出境、出海裁定，今年1月間以父親過世，需要返回日本處理後事、參加喪禮，願以提供法院以15萬元擔保，解除限制出境、出海裁定。

台中地院認為，久保涉及加重詐欺案件，嫌疑重大，且是外籍人士，生活重心、財產都在日本，有出境後滯留日本不回台灣、躲避審理、刑罰可能，審酌情節後，有限制出境、出海必要，予以駁回。

久保不服裁定，再向台中高分院提出抗告，強調生活重心、財產都在台灣，偵查期間都配合檢察官、調查局傳喚，沒有逃避刑罰、審判之虞，此案起訴書已陳明，雖涉加重詐欺取財罪，但涉及金額僅7.8萬元，也有意與被害人和解，以此微小金額，導致他無法回日奔喪，有違比例原則。

久保也說，自己是長子，從小與父親感情好，無法見父親一面，「已是人生至憾」，父親的49日法會（將先人供奉入神主牌位）在今年2月25日辦理，希望法院裁定讓他「暫時」回日2周時間，法院可命以高額擔保金，以確保他可返台面對司法責任。

台中高分院認為，根據司法實務經驗，縱使被告在偵查期間都遵期到庭，但棄保潛逃案例不少，且有無逃亡之虞與被告在偵查期間有無遵期到庭、國內有無事業、工作收入、財產等，無必然關係，況且被告是外籍人士，具備食品管理等經驗，縱其目前事業在台灣，也無礙於日本再啟事業的可能。